Королева Британии подписала закон о запрете брекзита соглашения

Согласно закону, премьер-министр Борис Джонсон должен просить Брюссель об отсрочке брекзита до 31 января, если до 19 октября депутаты парламента не одобрят соглашение или выход ЕС без соглашения.





28 августа Джонсон обратился к королеве с просьбой о пророгации – приостановке работы парламента до 14 октября. Парламент должен приостановить работу после завершения сегодняшней сессии, сообщает BBC . Джонсон объяснял, что этот шаг поможет правительству выполнять внутриполитическую повестку, но многие восприняли жест как попытку помешать парламенту заблокировать брекзит без соглашения. Джонсон опровергал обвинения.





3 сентября Палата общин вернулась с каникул и на следующий день оперативно приняла законопроект в трех чтениях. Через два дня его одобрила Палата лордов. После одобрения законопроекта Палатой общин Джонсон предложил провести внеочередные парламентские выборы 5 октября, но депутаты проголосовали против предложения.









Премьер Джонсон выступает за выход из Евросоюза 31 октября без отсрочек, даже если придется сделать это без соглашения. Джонсон предлагает Брюсселю изменить соглашение и отказаться от режима «бэкстоп». ЕС заявляет, что не будет менять условия сделки.





Палата общин трижды голосовала против соглашения, достигнутого бывшим премьером Терезой Мэй и Брюсселем. Дата брекзита была перенесена с 29 марта на апрель-май, а потом на 31 октября.