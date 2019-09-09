Королева Британии подписала закон о запрете брекзита соглашения
Законопроект запрещающий Британии выходить из ЕС без соглашения получил королевскую санкцию и стал законом, сообщает пресс-служба Палаты лордов в Twitter.
Согласно закону, премьер-министр Борис Джонсон должен просить Брюссель об отсрочке брекзита до 31 января, если до 19 октября депутаты парламента не одобрят соглашение или выход ЕС без соглашения.
28 августа Джонсон обратился к королеве с просьбой о пророгации – приостановке работы парламента до 14 октября. Парламент должен приостановить работу после завершения сегодняшней сессии, сообщает BBC. Джонсон объяснял, что этот шаг поможет правительству выполнять внутриполитическую повестку, но многие восприняли жест как попытку помешать парламенту заблокировать брекзит без соглашения. Джонсон опровергал обвинения.
3 сентября Палата общин вернулась с каникул и на следующий день оперативно приняла законопроект в трех чтениях. Через два дня его одобрила Палата лордов. После одобрения законопроекта Палатой общин Джонсон предложил провести внеочередные парламентские выборы 5 октября, но депутаты проголосовали против предложения.
Премьер Джонсон выступает за выход из Евросоюза 31 октября без отсрочек, даже если придется сделать это без соглашения. Джонсон предлагает Брюсселю изменить соглашение и отказаться от режима «бэкстоп». ЕС заявляет, что не будет менять условия сделки.
Палата общин трижды голосовала против соглашения, достигнутого бывшим премьером Терезой Мэй и Брюсселем. Дата брекзита была перенесена с 29 марта на апрель-май, а потом на 31 октября.
19:57 09/09/2019
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