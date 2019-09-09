Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

«Он умеет пользоваться компьютером»: мэром немецкого города стал неонацист

Партия канцлера Германии Ангелы Меркель осудила избрание члена ультраправой Национальной демократической партии NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands) Стефана Ягши мэром города Вальдзидлунг (округ Альтенштадт, земля Гессен), сообщает apnews.com.

Стефан Ягш. Фото: wikipedia.org/wiki/Stefan_Jagsch

Аннегреет Крамп-Каарренбауэр, лидер Христианско-демократического союза (ХДС) заявила о необходимости отмены решения.

Представителя NPD выбрали единогласно. За него свои голоса отдали местные представители самых влиятельных немецких партий.

Местный член ХДС Норберт Шеласко, который также проголосовал за ультраправого кандидата, сказал, что местный совет выбрал его, потому что «у нас нет никого другого, особенно молодого, кто знает, как пользоваться компьютерами и отправлять электронные письма».

Недавно Конституционный суд Германии отклонил предложение запретить NPD. Эту партию обвиняли в пропаганде расизма и антисемитизма.
ЮВ/ИР belsat.eu
Поделиться
Последние известия





Блоги
Дзяніс Кобрусеў
Право на город или вся власть Советам
Владимир Подгол
Рейтинг президентской лжи и страха
Игорь Драко
Письмо из Беларуси старшему брату в Москву
Александр Федута
"Где эта улица, где этот дом, где эта барышня..."
Петр Рудковский
Чаму нас вучыць дыктатар Мугабэ


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru