Стефан Ягш. Фото: wikipedia.org/wiki/Stefan_Jagsch





Аннегреет Крамп-Каарренбауэр, лидер Христианско-демократического союза (ХДС) заявила о необходимости отмены решения.





Представителя NPD выбрали единогласно. За него свои голоса отдали местные представители самых влиятельных немецких партий.





Местный член ХДС Норберт Шеласко, который также проголосовал за ультраправого кандидата, сказал, что местный совет выбрал его, потому что «у нас нет никого другого, особенно молодого, кто знает, как пользоваться компьютерами и отправлять электронные письма».





Недавно Конституционный суд Германии отклонил предложение запретить NPD. Эту партию обвиняли в пропаганде расизма и антисемитизма.







