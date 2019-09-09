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Бывший пресс-секретарь МИД, посол в Турции Андрей Савиных тоже захотел в депутаты

Провластным кандидатом по Чкаловскому округу №96 выдвигается посол в Турции Андрей Савиных.


В 2010—2013 гг. Савиных работал пресс-секретарем МИД, а затем отправился послом в Турцию, причем уже превысил принятый в дипломатической среде срок.

В случае его избрания в Палате представителей может казаться сразу два дипломата: на перевыборы идет и бывший посол в Австрии Валерий Воронецкий, пишет "Наша Нива".
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