Бывший пресс-секретарь МИД, посол в Турции Андрей Савиных тоже захотел в депутаты
Провластным кандидатом по Чкаловскому округу №96 выдвигается посол в Турции Андрей Савиных.
В 2010—2013 гг. Савиных работал пресс-секретарем МИД, а затем отправился послом в Турцию, причем уже превысил принятый в дипломатической среде срок.
В случае его избрания в Палате представителей может казаться сразу два дипломата: на перевыборы идет и бывший посол в Австрии Валерий Воронецкий, пишет "Наша Нива".
18:21 09/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».