Политзаключенный Дмитрий Полиенко по-прежнему находится в столичном СИЗО. Его дело передано в суд, хотя дата начала судебного процесса еще не назначена.





"На днях Дмитрий прислал письмо и предлагает пожениться в следственном изоляторе", - рассказала сайту palitviazni.info девушка активиста Анастасия Гусева.





Напомним, что Дмитрий Полиенко, который был задержан 20 марта, предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса: особо злостное хулиганство (ч. 3 ст. 339), разжигание другой социальной розни (ст. 130), а также осквернение сооружений и порча имущества (ст. 341).





Дата судебного заседания по "делу Полиенко" до сих пор не назначена, хотя прокуратура передала дело в суд еще 12 августа.





"От Дмитрия приходят письма, но нередко с задержкой, - говорит Настя. - Поэтому в один день могу получить сразу несколько писем. Цензура неплохо работает, Дмитрий пишет, что заставляют переписывать некоторые письма, чтобы на свободу попала только "правильная" информация. Мои письма также приходили к нему лишь через несколько недель, хотя я их отправляю с Главпочтамта, и они за день должны доходить".





В письмах активист высказывает мнение, что ему дадут 6 лет заключения, хотя это, наверное, наиболее оптимистичный прогноз, так как грозит и 10 лет. Готовится к заключению в условиях строгого режима.









"И даже в такой ситуации мы решили пожениться, - добавляет девушка. - Об этом знает пока только моя мама, сказала мне: "Чего-то подобного я от тебя и ждала". А отцу пока боюсь рассказывать. Он сейчас болеет, находится в больнице, поэтому не хочу ему добавлять дополнительные хлопоты и страдания.





Сначала мы хотели в колонии пожениться, но на днях я получила письмо от Дмитрия, в котором он пишет, что у него желание, чтобы мы расписались в столичном СИЗО на Володарского. Хотели еще до суда там пожениться, но следователь запретил это делать, так как, мол, я в качестве свидетеля прохожу с Дмитрием по одному делу ".





Сейчас Дмитрий Полиенко все равно хочет "сыграть свадьбу" в СИЗО, так как даже после суда и вынесения приговора он еще будет около десяти дней находится в изоляторе.





"Честно говоря, даже и не знаю, стоит ли так спешить, - отмечает Анастасия. - Если будет обвинительный приговор, то мне кажется, что роспись лучше организовать в колонии, тем более, что там молодым еще и трое суток можно провести вместе".





Как Анастасия представляет себе праздничную церемонию?





"Свадебного платья с фатой, как у принцессы, у меня точно не будет, - говорит она. - Не та обстановка".



