



Разведка США в 2017 году в результате секретной операции вывезла из России одного из своих самых высокопоставленных источников информации, работавшего в «российском правительстве» (government), сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников администрации президента Дональда Трампа.





Вывезти шпиона из России было решено из-за опасений о том, что Трамп или его администрация могли «способствовать его разоблачению» из-за ненадлежащего обращения с разведданными, заявил телеканалу один из источников, непосредственно участвовавший в переговорах об операции.





Решение было принято после встречи Трампа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и послом Сергеем Кисляком 10 мая 2017 года в Овальном кабинете, отмечает CNN. Газета The Washington Post со ссылкой на источник ранее писала, что на той встрече президент США поделился с российскими чиновниками секретной информацией о деятельности «Исламского государства» (запрещено в России).









Майк Помпео, который в то время возглавлял ЦРУ (сейчас — госсекретарь США), сказал другим высокопоставленным чиновникам из Белого дома, что о секретном источнике стало известно слишком много, отмечает CNN.





По словам источников телеканала, это привело к так называемому извлечению шпиона — крайней мере, к которой прибегают, если агент находится в непосредственной опасности. Один из источников CNN отметил, что перед началом секретной операции СМИ высказывали предположения о возможном существовании скрытого источника, что создавало риски для любого человека, кого иностранные власти могли заподозрить в шпионаже, отмечает телеканал.





Представитель Помпео от комментариев отказался. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам заявила: «Репортажи CNN не только неверны, но и могут поставить под угрозу жизни людей».





Тем не менее, на проблемы, вызванные неправильным использованием данных разведки, указывают пять источников источников CNN, работавших в администрации Трампа, спецслужбах и Конгрессе.





По их словам, в июле 2017 года, через несколько недель после принятия решения о вывозе шпиона, Трамп встретился с российским президентом Владимиром Путиным в Гамбурге после чего конфисковал записи переводчика. Тогда сотрудники разведки вновь забеспокоились из-за того, что лидер США мог неверно использовать секретные данные в ходе беседы, добавил один из источников в разведке.





CNN отмечает, что не все в американском правительстве и спецслужбах знали о существовании скрытого российского источника. Один из собеседников телеканала добавил, что в российском правительстве не было «равной альтернативы», способной, в частности, предоставить сведения о Путине. CNN решил скрыть некоторые детали о шпионе, чтобы снизить риск идентификации.





Тайный вывоз российского агента оставил США без одного из его ключевых источников о внутренней работе Кремля, а также планах и взглядах российского президента, отмечает телеканал, подчеркивая, что это произошло, когда напряженность в отношениях между двумя странами росла.









По данным CNN, американская разведка считает Россию одной из двух величайших угроз национальной безопасности США, наряду с Китаем. По мнению бывшего высокопоставленного сотрудника разведки, на восстановление такого канала информации нужно время.





«Воздействие будет огромным, потому что очень трудно разрабатывать подобные источники в любой запрещенной зоне, особенно в России», — заявил он CNN.