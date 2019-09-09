Дадут ли Мясниковичу звание Героя?

«В Беларуси очень скупо поощряют выдающихся людей, – считает Карягин. – А надо видеть и ценить тех исключительно талантливых и результативных людей, которые приносят пользу Беларуси своей деятельностью».





Владимир Карягин предлагает выдвинуть на звание Героя Беларуси:





ученого и предпринимателя, создателя фирмы ADANI Владимира Линева,

фермера Михаила Шруба,

писателя, Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич,





спикера Совета Республики Михаила Мясниковича,

министра иностранных дел Владимира Макея,

создателя ТUT.by Юрия Зиссера,





космонавта Олега Новицкого,

академика Сергея Жданка,

создателя Парка высоких технологий Валерия Цепкало,





создателя и главы компании «Белхард» Игоря Мамоненко,

бизнесмена и главу фирмы «Санта Бремор» Александра Мошенского.





За некоторых персон Карягина в социальных сетях подвергли жесточайшей критике.





– Я специально решил вынести этот вопрос на широкое обсуждение, чтобы обратить на него внимание общественности, – рассказал «Белорусскому партизану» Владимир Карягин. – В Беларуси много успешных и активных людей. И я считаю, что их надо поощрять.









У меня перед глазами отличный пример – рисковый и умный Александр Мошенский, который великолепно продолжил дело своего отца. Я знаю его с младых ногтей, и отца его неплохо знал. Он умер, оставив незавершенным гигантский проект. А Саша, сжав зубы, все довел до ума.





У него ведь хотели отобрать этот бизнес, много чего было... Я, наверное, не имею права об этом говорить, думаю, когда-нибудь он сам об этом расскажет. Но Мошенский все сделал, и вышел на мировой уровень – воплотил замысел отца!





И он взял на свои плечи семь колхозов, проинвестировал и выкупил «Савушкин продукт». Сегодня продукцию, которую производит Мошенский, знает весь мир. Но на телеэкранах мелькают совершенно другие люди. Александр Мошенский, как правило, всегда остается в тени.





У нас общество почему-то не концентрируется на успехе...





– Вас очень критиковали за предложение дать звание Героя Беларуси Мясниковичу





– Я с Михаилом Владимировичем познакомился очень давно. Мы в 1992 году были на мюнстерском форуме, вместе с Румасом-старшим. Сегодня мы с ним не поддерживаем тесных дружеских связей, я не близкий друг его семьи, но я

стараюсь объективно относиться к тому, что он делает.





И правительство под его руководством, на мой взгляд, было довольно эффективным. Мясникович поддержал платформу национального бизнеса, не чурался встречаться с предпринимателями, бывать на форумах.





И вот сейчас, казалось бы, его должность не предполагает широкой активности, но он занимается вопросами экспорта – может быть, активнее, чем другие. Он вникает во многие вопросы. И не только ведь Мясникович виноват в том, что у нас пенсии в стране невысокие, что мы живем не так здорово, как хотелось бы.





Наверное, и общество к этому тоже руку приложило, и каждому из нас стоит над этим задуматься. Я знаю директоров крупных предприятий, у которых пенсия сегодня 430 рублей. А люди по сорок лет отработали!





Да, они не отмечены звездами, званиями, получили на заводах свои преждевременные инфаркты-инсульты, и теперь им не всегда хватает средств на лекарства.





И именно поэтому мне хотелось бы, чтобы общество объективно оценивало вклад тех или иных людей.









– Вы предлагали дать звание Героя Беларуси Анне Шарейко, которая, можно сказать, прошла огонь, воду и медные трубы...





– Она создала отличный продукт, сегодня продукция фабрики «Ганна» – одна из лучших в стране. И Анна Шарейко действительно прошла через многие испытания. И не сломалась. Коллектив рукоплескал ее возвращению!





Такие люди, как Анна, способны просто своим примером других за собой повести. На таких людей равняться нужно! В любой стране должны быть свои звезды, свои лидеры, свои ориентиры. А сегодня у нас нет таких ориентиров. Поэтому я и поднял эту тему. Считаю, это очень важный вопрос.





Не исключено, что мы как организация напишем какие-то бумаги, подадим какие-то свои предложения в Администрацию президента. И будем рады, если нашу инициативу оценят и поддержат.