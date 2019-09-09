Есть вопрос: почему Лукашенко вдруг озаботился проблемами терроризма?





Именно она приходит в голову при взгляде на помпезные мероприятия в Минске по случаю Международной конференции высокого уровня, где в течении двух дней обсуждалась борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и с использованием новых технологий.









Зачем Минску тема терроризма





Глава Беларуси Александр Лукашенко решил стать вечным хозяином судьбы белорусов. Именно этой цели подчинены все текущие и запланированные мероприятия. Например, перестановки в рядах силовиков, судей а также подготовка к контролируемому проведению парламентских выборов в ноябре этого года.





При чем здесь тема «терроризма»? А все потому, что «борьба с терроризмом» очень удачно вписывается в предвыборные действия Лукашенко по тотальному подавлению любой оппозиции и инакомыслия в целом.





Сама по себе идея противодействия терроризму является абсолютно необходимой функцией любой суверенной власти любого государства. Она так же жизненно необходима, как и борьба с организованной преступностью, коррупцией и обеспечением надежной внешней обороны.





Однако использование тематики «борьбы с терроризмом» диктаторскими режимами приводит к обратному эффекту – подавлению прав и свобод граждан, росту настоящего, а не мифического терроризма с использованием государственных структур.





Таким образом, проявляется реальная суть любого террора – запугивание оппонентов разными способами и методами, вплоть до смертельных угроз и провокаций.





Уже очевидно, что Лукашенко будет удерживать власть любыми способами. Причем – власть реальную, а не декларативную. И на своей территории – на которую, к слову, явно положил глаз еще один знатный «борец с терроризмом», российский президент Владимир Путин.





Помимо тревожного российского фактора для Лукашенко существует еще и проблема внутренней оппозиции, которая не верит в вечность управленческих талантов семьи Лукашенко. Хотя она и неоднородна: одна ее часть (самая мощная) интегрирована в спецоперации Кремля и действует в унисон с заявлениями Путина.





Вторая – меньшая часть оппозиции - до сих пор верит в мифическую бескорыстную помощь Запада. И те, и другие являются головной болью Лукашенка и нуждаются в предвыборном неусыпном контроле спецслужб и прочих спецорганов – в том числе, по «борьбе с терроризмом».





Учитывая возросшую эффективность сетевых технологий и их распространенность в ходе политических процессов и всяких разноцветных «революций», а также просто убийственную по своим результатам российскую пропаганду, силовики Беларуси во главе с их верховным координатором - старшим сыном Лукашенко Виктором решили взять под контроль Интернет и прочие сетевые технологии. По принципу - «кабы чего не вышло».





Террористы, явные и скрытые





Но конференция – это лишь вершина айсберга. Цель такой «теророполитики» по-белорусски проста и очевидна: удержаться при власти хотя бы еще на один срок. А для этого уже все средства хороши, включая внезапное потепление отношений с Западом. Тем более, Лукашенко умеет быть беспринципным и предельно гибким в отношении своих внешних партнеров, «союзников» и прочих контрагентов.









При этом мощнейшим фактором белорусской жизни остается Кремль, который за одами о «братском народе» хочет превратить Беларусь в еще один субъект Российской Федерации. Лукашенко ясно осознает эту жесткую непосредственную угрозу своей власти, и всячески пытается отвести от себя гнев московских правителей просто эквилибристическими трюками.





Один из них – это накормить алчный Кремль обещаниями всяческой «интеграции». Ведь для Лукашенко главное, чтобы его переизбрали, а все остальное – ерунда. С этой целью нетерпеливые посланцы Кремля грамотно зациклены на бесконечных согласованиях в рамках работы совместных рабочих групп по всяческим «дорожным картам».





Еще один трюк – для отвлечения от себя российской угрозы (в том числе – уже немифического терроризма) используются все те же западные партнёры. Например, США. Именно в этом контексте нарисовался визит высокопоставленного трамповского визитера Джона Болтона, известного в вашингтонских политических кругах по прозвищу «Бешеные усы».





Такой визит был явно неоднозначен, о чем сразу заявили в Москве. Ведь за спиной Кремля Лукашенко осмелился говорить с американцами о белорусско-китайском сотрудничестве в военно-технической сфере.





В частности, о получении Беларусью китайских ракетных технологий для РСЗО «Полонез», а также для создания ракет малой и средней дальности. Кроме того, обсуждали недопустимость передачи этих и других критических (в том числе электронных) военных технологий в Иран и прочие террористическо-нехорошие страны типа Сирии и Северной Кореи.





Особенно США обеспокоили циркулирующие в мировой прессе сообщения о прямой вовлеченности белорусских специалистов в разработку электронных систем наведения ракет средней и малой дальности для Сирии, Ирана и проиранской «Хезболлы» в Ливане.





Главным источником такой информации стали израильские электронные СМИ, которые, в свою очередь, получили ее от неназванных российских источников. Таким образом, Россия попыталась перевести на Беларусь стрелки главного нелегального поставщика запретных ракетных технологий для иранской и сирийских ракетных программ. Прикрывая, таким образом, свое участие.





Лукашенко наверняка с предельно честным лицом отрицал эту информацию, и даже заявил о готовности к «перезагрузке» отношений по принципу «с чистого листа». Для сглаживания ситуации через Болтона передали подарок Трампу в виде холодного оружия и бутылки мягкой по влиянию на организм водки «Президент» особого разлива.





И после окончания визита в Минск Кремлю стало понятно, что тщательно подготовленная спецслужбами РФ комплексная операция по формированию образа Беларуси как «контрабандиста ракетных технологий», полностью провалилась.





Не помогло ни российское влияние в Израиле, ни опасения израильского руководства в развертывании усовершенствованных сирийских и иранских ракет против Израиля, ни организация последующей пропагандистской кампании в пророссийской прессе.





Но Лукашенко на этом не остановился, и использовал еще и польские страхи Москвы. Для этого он отправил руководителя белорусского Совбеза (он же – будущий генсек ОДКБ) Станислава Зася в Варшаву. Где он о чем-то переговорил с поляками, украинцами и американцами, но главное – не доложил об этом вовремя по команде в Кремль.





В результате, на новые белорусско-американско-европейские отношения сразу обратили внимание в Кремле. И Путину пришлось проводить внеплановый «задушевный» телефонный разговор с президентом Беларуси.









Украинская карта





Дальше – больше. Лукашенко использовал «антитеррористическую» внешнеполитическую занудную мантру Кремля, которую Путин пытается использовать для примирения с Западом по формуле «давайте забудем старое».





Среди этого «старого» - оккупация части территорий Украины, с дальнейшей гибридной и настоящей войной против нее; десятки тысяч убитых людей на Украине и в Сирии; уничтожение Боинга-777 рейса МН-17 вместе с экипажем и пассажирами; бесконечные гибридно-террористические проделки в той же Украине, Сирии, Венесуэле, других регионах и континентах, а также заигрывание с Ираном, КНДР, террористами «Талибана», ИГИЛ, «Хезболлы», «ХАМАСа» и прочими друзьями-диктаторами-террористами по всему миру.





Именно на этом направлении Лукашенко подыграл Путину, когда 3 сентября на открытии спонсированной РФ через структуры ООН «антитеррористической» конференции в Минске он не нашел ничего более подходящего для своего выступления, как озвучить миф о «насущной проблеме» – «закрытии границы с Украиной».





С его слов, именно через белорусско-украинскую границу оружие попадает в Беларусь. Но при этом ни словом не обмолвился о реальном полноводном смертоносном девятом вале «военторга» России через захваченную государственную границу Украины.





В том числе, российского тяжелого вооружения – танков, артиллерии, ракетных установок, разнообразных боеприпасов для нужд пророссийских террористических марионеточных анклавов, так называемых «ДНР/ЛНР».









Таким образом, вместо осуждения реального международного государственного терроризма России Лукашенко старался отвести российскую угрозу от себя – намеренно создавая на международном уровне миф «об украинской проблеме» в области терроризма.