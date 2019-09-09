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Не царское это дело: Песков объяснил отказ Путина встречать прилетевших из Киева заключенных

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос, почему президент России Владимир Путин не встречал обменянных заключенных в аэропорту, как его украинский коллега Владимир Зеленский.

«Это не прерогатива главы государства. Он свою часть пути прошел, чтобы обмен состоялся. Это главное, а не его приезд или неприезд в аэропорт», — цитирует Пескова ТАСС

Напомним, стороны передали друг другу по 35 человек.

Обмен заключенными по формуле «35 на 35» состоялся 7 сентября. Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве. 

Примерно в то же время в аэропорт Борисполь прибыл самолет с украинцами. Зеленский встретил прибывших заключенных у трапа.

После обмена президенты России и Украины поговорили по телефону.
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