Не царское это дело: Песков объяснил отказ Путина встречать прилетевших из Киева заключенных
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос, почему президент России Владимир Путин не встречал обменянных заключенных в аэропорту, как его украинский коллега Владимир Зеленский.
«Это не прерогатива главы государства. Он свою часть пути прошел, чтобы обмен состоялся. Это главное, а не его приезд или неприезд в аэропорт», — цитирует Пескова ТАСС
Напомним, стороны передали друг другу по 35 человек.
Обмен заключенными по формуле «35 на 35» состоялся 7 сентября. Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве.
Примерно в то же время в аэропорт Борисполь прибыл самолет с украинцами. Зеленский встретил прибывших заключенных у трапа.
После обмена президенты России и Украины поговорили по телефону.
16:27 09/09/2019
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