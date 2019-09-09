«Это не прерогатива главы государства. Он свою часть пути прошел, чтобы обмен состоялся. Это главное, а не его приезд или неприезд в аэропорт», — цитирует Пескова ТАСС





Напомним, стороны передали друг другу по 35 человек.





Обмен заключенными по формуле «35 на 35» состоялся 7 сентября. Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве.





Примерно в то же время в аэропорт Борисполь прибыл самолет с украинцами. Зеленский встретил прибывших заключенных у трапа.





После обмена президенты России и Украины поговорили по телефону.