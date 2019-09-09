17 ноября в Беларуси пройдут выборы депутатов в Палату представителей 7-го созыва. Свабода (перевод: Белорусский партизан) собрала 12 необычных для Беларуси кандидатов, инициативные группы которых уже зарегистрированы.





«Мисс Беларусь»





Мария Василевич, победившая в 2018 году в конкурсе красоты «Мисс Беларусь», , победившая в 2018 году в конкурсе красоты «Мисс Беларусь», будет баллотироваться в Палату представителей









В 2018 году Александр Лукашенко предлагал Марии Василевич возглавить колхоз, и та даже согласилась, но главой хозяйства не стала. Ей 22 года, имеет специальность экономиста.





Машинист башенного крана





В Советском районе Минска по Восточному избирательному округу № 107 в депутаты выделяется Александр Гуща, который работает машинистом башенного крана. Александр беспартийный, баллотируется путем сбора подписей.





Колясочник Евгений Шевко





Глава Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников Евгений Шевко выделяется в Минске. Уже 20 лет он перемещается на коляске. Последний раз был депутатом белорусского парламента несколько десяцьцигодьдяв назад. По словам Евгения, он хочет изменить это и больше внимания обратить на проблемы людей с инвалидность.





«В парламенте я планирую лоббировать законопроекты касающиеся запрета дискриминации инвалидов, закон о правах инвалидов и их социальной интеграции, вопрос безбарьерной среды универсального дизайна, чтобы она была доступна не только инвалидам, но и остальным гражданам. То, что уже давно работает в Европе, и о чем у нас даже не слышали», — рассказал TUT.BY Евгений.





22-летний блогер





По Старовиленскому округе № 105 в Меснску выделяется молодой минский блогер Евгений Караулов. Помимо возраста и занятий о нем ничего неизвестно. Парень беспартийный, выделяется путем сбора подписей.









Защитник Куропат





По Калинковичскому избирательному округу № 108 в депутаты выдвигается защитник Куропат, активист «Европейской Беларуси» Леонид Кулаков. Он один из самых активных участников стражи у ресторана «Поедем поедим» рядом с местом массовых расстрелов. Активисты уже более года стоят возле учреждения и отговаривают посетителей идти туда. Леонид Кулаков неоднократно был травмирован при этом. Ему даже удалось отсудить 500 рублей после наезда на него машины во время стражи.



Сторож





Виктор Марчик из Слуцка баллотируется по Слонимскому округу №58, выдвигаться будет от партии БНФ. Виктор Марчик - заметный активист своего города, во время "тунеядских" протестов он активно участвовал в организации народного собрания в своем городе, за что получил 5 суток ареста. Сейчас Виктор работает сторожем в местном лесхозе.





Поэт из Полоцка





Алесь Круткин - поэт, блоггер, активист кампании «Европейская Беларусь» - идет в депутаты по минскому Коласовскому избирательному округу №106. Его инициативная группа уже устраивает пикеты в Минске. В мае Алеся штрафовали за призыв на молитву за Куропаты.





Функционер БРСМ, который дрался с Дашкевичем





Сергей Клишевич, первый секретарь Минского горкома БРСМ, первый секретарь Минского горкома БРСМ, тоже идет в депутаты . В 2016 году он вырвал плакат и вступил в драку с Дашкевичем на открытии памятника Ленину. Клишевич пойдет в депутаты по минской Октябрьскому округу № 97, а его соперницей будет депутат Анна Конопацкая.





Экс-министр информации Ананич





В Борисовском сельском округе № 63 зарегистрирована инициативная группа для выдвижения в депутаты Лилии Ананич . Она возглавляла Министерство информации в 2014-2017 годах, активно высказывалась об идеологической роли государственных СМИ, а многие независимые издания при ее руководстве получали предупреждения и даже блаковались.





В 2015-м предупреждения получили «Газета Слонимская», Intex-Press, «Ганцевичский час». В 2017-м - «Наша Нива» и Tut.by, а портал kyky.org заблокировали на некоторое время.





Сейчас Лилия Ананич активно работает в Белорусском Союзе женщин









Посол Беларуси в Турции





Среди претендентов на депутатское кресло - действующий посол Беларуси в Турции Андрей Савиных. Он же ранее работал в белорусском МИД пресс-секретарем.





Дипломат выдвигатся по минскому Чкаловскому округу №96.





Телеведущий Тенгиз Думбадзе

В Партизанском избирательном округе №110 в Минске зарегистрировали инициативную группу телеведущего государственного канала ОНТ Тенгиза Думбадзе. Журналист в 2003-2004 годах возглавлял телеканал Аджарии. С 2004 года работает на ОНТ.





Журналистка Ирина Халип

За депутатский мандат в Партизанском избирательном округе №110 будут бороться сразу два журналиста. Соперницей Думбадзе может стать известная журналистка Ирина Халип, жена бывшего кандидата в президенты Андрея Санникова.





Она начала свою журналистскую карьеру в конце 1980-х годов. Работала в ряде независимых СМИ, возглавляла газету "Имя", была заместителем главного редактора «БДГ».





С середины 2000-х годов является собственной корреспондентом российской «Новой газеты» в Беларуси. В 2010 году журналистка попала за решетку по «делу Площади» и была признана узником совести.





Список дополняет TUT.BY

Первый замминистра обороны

Идет в депутаты и начальник Генерального штаба Вооруженных сил, первый заместитель министра обороны Олег Белоконев. Он будет выдвигаться в Пуховичском избирательном округе № 65.

Судья

Идет в депутаты и судья гражданской коллегии Верховного суда Светлана Любецкая. Она будет баллотироваться по по Старовиленскому избирательному округу № 105.

Еще один дипломат

По Свислочскому округу № 94 баллотируется действующий депутат, экс-посол в Австрии Валерий Воронецкий.

Активисты «Европейской Беларуси»

Участвовать в выборах также планируют активисты гражданской кампании «Европейской Беларуси» Павел Юхневич и Евгений Афнагель.

Юхневич считает, что этот год позволит любому белорусу стать лидером, «который возьмет ответственность за страну на себя». Но желающих, по его мнению, критично мало.

«У гэтай сітуацыі я і мае сябры прынялі рашэнне ўдзельнічаць у бліжэйшых парламенцкіх выбарах. Навошта? Таму, што ў нас дастаткова досьведу, сілаў і магчымасцяў для таго, каб прынамсі, пачаць працэс неабходных пераменаў дзеля абароны незалежнасці краіны. Для таго, каб згуртаваць сапраўдных патрыетаў Беларусі», — написал у себя в Facebook Юхневич.

Активист будет баллотироваться на 102-м округе Фрунзенского района Минска.

Представители движения «Матери 328»

Попробуют пройти в парламент и несколько активисток движения «Матери 328»: из Витебска, Гродно, Гомеля и из-под Минска. Активистка из Витебска Наталья Шарипо говорит, что пойти в депутаты их подвигла работа нынешних депутатов.

— Мы увидели, что они не работают, а перемен стране хочется. Конечно, в парламенте главная наша тема — статья 328. И не только смягчение наказания, но и обязательная профилактика, чтобы как можно меньше детей «пошли» по ней. Кроме того, как депутат, хочу поднять вопрос о реформе образования. Я педагог и вижу, что сегодня наше образование далеко от настоящего. И, конечно, судебная реформа — она стране остро необходима, — считает Наталья.

Противники аккумуляторного завода

В ноябрьских выборах будут принимать участие и противники аккумуляторного завода под Брестом: Александр Кабанов, Роман Кисляк и Елена Макаревич.

— Общественная кампания против аккумуляторного завода, которая началась еще в январе 2018 года, показала, что есть много проблем, в том числе экологических, которые надо решать на законодательном уровне, чтобы законы были четкие, понятные и чтобы их невозможно было трактовать произвольно, кто как захочет, — объяснял свое решение ранее Кабанов.





Также в списке кандидатов уже есть и глава «Белой Руси» Геннадий Давыдько.