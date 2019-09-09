В ходе заседания президент Бердымухамедов подписал указ и постановление о назначении на должность и освобождении от должности ряда прокуроров. Имена уволенных чиновников в официальном сообщении не уточняются.





Кроме того, Бердымухамедов дал поручение секретарю совета безопасности подготовить документы по учреждению медали «Türkmen edermen» («Храбрый Туркмен»). Об этом сообщает государственное информагентство ТДХ.









По сообщению государственного телевидения, кроме ознакомления с итогами деятельности военных и правоохранительных органов за восемь месяцев текущего года, Верховный главнокомандующий вооружённых сил и генерал армии президент Гурбангулы Бердымухамедов проинспектировал показательные военные учения группы специального назначения «Türkmen edermen» ("Храбрый туркмен") силовых структур страны.





Телевизионная программа "Ватан" показала, как президент и руководители силовых ведомств, проезжая на велосипеде, наблюдали за показательными военными учениями группы специального назначения «Türkmen edermen».





После наблюдения за военными учениями президент проехался на военном автомобиле по трассе, пролегающей через Каракумы, а затем отбыл с места события на вертолете.





Место проведения показательных учений и заседания совета безопасности Туркменистана государственная пресса не уточняет.





В военно-показательных учениях спецгруппы «Türkmen edermen» президент Бердымухамедов в этот раз лично не участвовал.





В предыдущие разы Бердымухамедов лично показывал собственную боевую готовность, стреляя по мишеням верхом на велосипеде, демонстрируя владение холодным оружием и другие навыки.







