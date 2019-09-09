Экс-министр информации Ананич собралась в депутаты

Здесь выдвигается в том числе бывший министр информации Лилия Ананич.









Ананич родилась в деревне Леоново Борисовского района. Ее отец Станислав Яцевич был директором местной школы. Лилия Ананич и теперь часто бывает там.





С 2001 года Лилия Ананич являлась заместителем министра информации. В 2014—2017 гг. возглавляла министерство.





Сейчас Ананич известна своей общественной деятельностью в Белорусском союзе женщин.









Соперниками Ананич будут 24-летний грузчик Евгений Щербин и 41-летний начальник Борисовского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Владимир Пикуза.



