Экс-министр информации Ананич собралась в депутаты
В Борисовском сельском округе №63 зарегистрированы три инициативные группы по сбору подписей на выборах в Палату представителей.
Здесь выдвигается в том числе бывший министр информации Лилия Ананич.
Ананич родилась в деревне Леоново Борисовского района. Ее отец Станислав Яцевич был директором местной школы. Лилия Ананич и теперь часто бывает там.
С 2001 года Лилия Ананич являлась заместителем министра информации. В 2014—2017 гг. возглавляла министерство.
Сейчас Ананич известна своей общественной деятельностью в Белорусском союзе женщин.
Соперниками Ананич будут 24-летний грузчик Евгений Щербин и 41-летний начальник Борисовского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Владимир Пикуза.
Источник: nn.by
14:20 09/09/2019
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