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Экс-министр информации Ананич собралась в депутаты

В Борисовском сельском округе №63 зарегистрированы три инициативные группы по сбору подписей на выборах в Палату представителей.

Здесь выдвигается в том числе бывший министр информации Лилия Ананич.


Ананич родилась в деревне Леоново Борисовского района. Ее отец Станислав Яцевич был директором местной школы. Лилия Ананич и теперь часто бывает там.

С 2001 года Лилия Ананич являлась заместителем министра информации. В 2014—2017 гг. возглавляла министерство.

Сейчас Ананич известна своей общественной деятельностью в Белорусском союзе женщин.


Соперниками Ананич будут 24-летний грузчик Евгений Щербин и 41-летний начальник Борисовского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Владимир Пикуза.
Источник: nn.by
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