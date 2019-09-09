500 суток в ШИЗО за 2 года!

Леонид Светик, получивший недавно письмо от политзаключенного. Об этом " Витебской весне " сообщил правозащитник, получивший недавно письмо от политзаключенного.





"29 августа у политзаключенного Жемчужного закончился срок пребывания в помещении крытого типа (ПКТ), и, скорее всего, он проведет ближайшие 2-3 месяца в штрафном изоляторе", - сообщил правозащитник Леонид Светик, ссылаясь на очередное письмо, полученное от политзаключенного.





В письме Жемчужный рассказывает некоторые подробности об отбывании наказания в исправительной колонии (ПК) №9.





"19 августа я отметил 10-летний "юбилей" пребывания за колючей проволокой. Подвел итоги и ими доволен. Также подсчитал, что за два последних года своей отсидки провел 500 дней в штрафном изоляторе и совершил 65 нарушений режима!» - поделился своими "успехами" Михаил Жемчужный.





Жемчужного обследовали в медчасти

Политзаключенный выразил также благодарность независимым СМИ за поддержку и за освещение его пребывания в колонии. Пишет, что благодаря публикациям о проблемах с его здоровьем, его обследовали в медчасти, также приезжал с инспекцией прокурор Могилевской области - для проверки условий содержания политзаключенного.





"Все, что было написано в СМИ, имело подтверждение. Я писал объяснения по каждому факту нарушений и жду ответа", - резюмирует Жемчужный.





Благодарит также в письме витебскому адвокату, которая посетила политзаключенного 20 августа. Она "...привезла нужные документы, и мы направили заявления по уголовным делам в Генеральную прокуратуру и в Администрацию главы государства", - сообщает Жемчужный.





Кроме того, политзаключенный опротестовал в отдел собственной безопасности МВД и суды вынесеные администрацией колонии ряд взысканий. Также опротестовал в ДИН по Могилевской области факты уничтожения его пяти писем, не прошедших цензуру, а также одного листа, адресованного ему Белорусско-американской ассоциацией, уничтоженного за, якобы, содержание в нем "циничных высказываний".





Жемчужный пишет, что за время пребывания в ПКТ успел прочитать несколько классических книг. Это "Потоп" Генриха Сенкевича, "Петр I" Алексея Толстого, несколько книг об условиях жизни и способах выживания в ГУЛАГе.









Светик: Нужно, чтобы ДИН дал разрешение на свидание с политзаключенным

"Скорее всего, политзаключенный не может донести до белорусской общественности все факты бесчеловечного обращения с ним. Такой вывод можно сделать из неоднократных сообщений о том, что цензура уничтожает значительное количество его посланий из колонии.





Чтобы развеять все подозрения об условиях содержания и состоянии здоровья Михаила Жемчужного, было бы разумным со стороны ДИН МВД дать разрешение на короткую встречу политзаключенного с представителями правозащитного сообщества и (или) журналистами независимых СМИ", - видит единственно правильный выход из ситуации, которая сложилась вокруг политзаключенного, правозащитник Леонид Светик.