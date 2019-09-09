Кого назначат "сенатором"?

Напомним, выборы в верхнюю палату белорусского парламента назначены на 7 ноября 2019 года.





Процесс выдвижения кандидатов в Совет Республики проводится на основании 100-й статьи Избирательного кодекса. Согласно законодательству, выдвижение кандидатов в члены Совета Республики начинается за 90 дней и заканчивается за 60 дней до окончания полномочий действующего созыва, пишет sputnik.by





Период выдвижения кандидатов в "сенаторы" начинается сегодня и продлится месяц – по 8 октября включительно. Кандидатов в члены Совета Республики выдвигают президиумы районных, городских советов депутатов и районные, городские исполнительные комитеты, президиум Мингорсовета депутатов и Мингорисполком.





Для выдвижения кандидатов проводятся совместные заседания этих органов, где должны присутствовать не менее двух третей от их состава. Один и тот же кандидат в члены Совета Республики может быть выдвинут несколькими президиумами на базовом уровне.





Совет Республики Национального собрания является одной из палат белорусского парламента. В составе Совета Республики – 64 члена. Выборы членов Совета Республики проводятся якобы на основе равного и косвенного избирательного права при тайном голосовании.









Порядок формирования верхней палаты парламента сочетает в себе элементы выборности и назначения. По восемь членов Совета Республики избираются от каждой области и города Минска тайным голосованием местными Советами депутатов базового уровня. Восемь членов назначает Лукашенко.





Но де-факто все "сенаторы", как и депутаты нижней палаты - Национального собрания - назначаются властью.





В соответствии с Конституцией, "сенатором" в Беларуси может быть гражданин республики, достигший 30 лет и проживший на территории соответствующей области или города Минска не менее пяти лет.