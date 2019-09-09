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Кого назначат "сенатором"?

Выдвижение кандидатов в члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва начинается с 9 сентября, такая дата установлена в соответствии с Календарным планом парламентских выборов.

Напомним, выборы в верхнюю палату белорусского парламента назначены на 7 ноября 2019 года. 

Процесс выдвижения кандидатов в Совет Республики проводится на основании 100-й статьи Избирательного кодекса. Согласно законодательству, выдвижение кандидатов в члены Совета Республики начинается за 90 дней и заканчивается за 60 дней до окончания полномочий действующего созыва, пишет sputnik.by

Период выдвижения кандидатов в "сенаторы" начинается сегодня и продлится месяц – по 8 октября включительно. Кандидатов в члены Совета Республики выдвигают президиумы районных, городских советов депутатов и районные, городские исполнительные комитеты, президиум Мингорсовета депутатов и Мингорисполком.

Для выдвижения кандидатов проводятся совместные заседания этих органов, где должны присутствовать не менее двух третей от их состава. Один и тот же кандидат в члены Совета Республики может быть выдвинут несколькими президиумами на базовом уровне.

Совет Республики Национального собрания является одной из палат белорусского парламента. В составе Совета Республики – 64 члена. Выборы членов Совета Республики проводятся якобы на основе равного и косвенного избирательного права при тайном голосовании.


Порядок формирования верхней палаты парламента сочетает в себе элементы выборности и назначения. По восемь членов Совета Республики избираются от каждой области и города Минска тайным голосованием местными Советами депутатов базового уровня. Восемь членов назначает Лукашенко. 

Но де-факто все "сенаторы", как и депутаты нижней палаты - Национального собрания - назначаются властью.

В соответствии с Конституцией, "сенатором" в Беларуси может быть гражданин республики, достигший 30 лет и проживший на территории соответствующей области или города Минска не менее пяти лет.
"Белорусский партизан"
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