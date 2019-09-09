Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Что пугает в желании Лукашенко принять Олимпиаду

Глава Беларуси продолжает мечтать о проведении в стране крупных соревнований. Но что означает его очередная фантазия?

Что пугает в желании Лукашенко принять Олимпиаду
У  Лукашенко появилась новая мечта. Еще несколько месяцев назад он горел желанием принять чемпионат Европы по футболу. А теперь он считает, что Беларусь могла бы совместно с Россией или Украиной провести и Олимпиаду.

«Объекты под Олимпийские игры у нас готовы. Сейчас Национальный футбольный стадион построим и для водных видов спорта, останется футбол. В России вся инфраструктура создана под футбол. Можем запросто с ними принять Олимпиаду. И здесь в основном летнюю провести — в Беларуси — с помощью россиян или украинцев. У них есть объекты, которых нам не хватает», — уверен Лукашенко.

Министр спорта России Павел Колобков уже отреагировал. Проявив такт, он заявил, что предложение руководителя Беларуси провести Олимпийские игры совместно «неслучайно», т.к. у двух стран «очень хорошие спортивные связи».

Так насколько реальны планы руководителя страны? 

В какой форме Лукашенко рассчитывает принять Олимпиаду


Прежде всего, стоит понимать: на самом деле у нашей страны почти нет шансов принять столь масштабные соревнования. По всей видимости, Лукашенко отталкивается от советского опыта, когда во время московской Олимпиады-1980 Минску дали возможность провести несколько матчей по футболу. Но тогда соревнования проходили в рамках одной страны.

Теперь выглядит немыслимым, чтобы Международный олимпийский комитет (МОК) согласился предоставить России или Украине право отдать организацию небольшой части соревнований другой стране. Как минимум в последние десятилетия ничего подобного на летних Олимпиадах не происходило: все соревнования проходят в одной стране и чаще всего в одном городе (по названию которого и запоминаются Олимпиады).

Да и те еще непостроенные объекты, которыми похвастался Лукашенко, уже сегодня можно назвать глубоко провинциальными на фоне существующих арен в развитых странах. А денег на более грандиозные у Беларуси просто нет.

В общем, белорусам можно не волноваться по поводу бюджета. Кроме грез Лукашенко, на данный момент нет ни одной причины, чтобы говорить о том, что наша может принять летнюю Олимпиаду хоть в какой-то урезанной форме.

Что пугает в желании Лукашенко


Место проведения трех ближайших Олимпиад уже определены. В 2020 году Игры пройдут в Токио, в 2024-м – в Париже, в 2028-м – в Лос-Анджелесе.

О том, что Украина может замахнуться на проведение Олимпиады-2032, заявлял президент Владимир Зеленский. Но его слова, как и в случае с Лукашенко, выглядят несбыточной мечтой. Руководитель Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявлял, что в 2036 году принять Игры способен Санкт-Петербург.

По всей видимости, на этих высказывания основывался руководитель Беларуси, когда озвучивал идею провести Олимпиаду вместе с Россией или Украиной.

Но если абстрагироваться от спортивной составляющей, то в заявлении Лукашенко поражает другое: вероятно, он рассчитывает, что к тому времени будет все еще оставаться у власти. Между тем, в 2032 году ему исполнится 78 лет, а в 2036-м – 82!

И, к сожалению, пришедшая на минувшей неделе из Африки новость напомнила, что такие примеры в истории были. 

Роберт Мугабе был смещен с поста президента только в 93 года. И лишь на последние пару лет жизни он остался вне игры.
Источник: UDF.BY
Поделиться
Последние известия





Блоги
Игорь Драко
Письмо из Беларуси старшему брату в Москву
Александр Федута
"Где эта улица, где этот дом, где эта барышня..."
Петр Рудковский
Чаму нас вучыць дыктатар Мугабэ
Александр Волчанин
Поддержали чернобыльцев.
Валерий Щукин
Как живут наши соседи


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru