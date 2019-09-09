Что пугает в желании Лукашенко принять Олимпиаду





«Объекты под Олимпийские игры у нас готовы. Сейчас Национальный футбольный стадион построим и для водных видов спорта, останется футбол. В России вся инфраструктура создана под футбол. Можем запросто с ними принять Олимпиаду. И здесь в основном летнюю провести — в Беларуси — с помощью россиян или украинцев. У них есть объекты, которых нам не хватает», — уверен Лукашенко.





Министр спорта России Павел Колобков уже отреагировал. Проявив такт, он заявил, что предложение руководителя Беларуси провести Олимпийские игры совместно «неслучайно», т.к. у двух стран «очень хорошие спортивные связи».





Так насколько реальны планы руководителя страны?





В какой форме Лукашенко рассчитывает принять Олимпиаду





Прежде всего, стоит понимать: на самом деле у нашей страны почти нет шансов принять столь масштабные соревнования. По всей видимости, Лукашенко отталкивается от советского опыта, когда во время московской Олимпиады-1980 Минску дали возможность провести несколько матчей по футболу. Но тогда соревнования проходили в рамках одной страны.





Теперь выглядит немыслимым, чтобы Международный олимпийский комитет (МОК) согласился предоставить России или Украине право отдать организацию небольшой части соревнований другой стране. Как минимум в последние десятилетия ничего подобного на летних Олимпиадах не происходило: все соревнования проходят в одной стране и чаще всего в одном городе (по названию которого и запоминаются Олимпиады).





Да и те еще непостроенные объекты, которыми похвастался Лукашенко, уже сегодня можно назвать глубоко провинциальными на фоне существующих арен в развитых странах. А денег на более грандиозные у Беларуси просто нет.





В общем, белорусам можно не волноваться по поводу бюджета. Кроме грез Лукашенко, на данный момент нет ни одной причины, чтобы говорить о том, что наша может принять летнюю Олимпиаду хоть в какой-то урезанной форме.





Что пугает в желании Лукашенко





Место проведения трех ближайших Олимпиад уже определены. В 2020 году Игры пройдут в Токио, в 2024-м – в Париже, в 2028-м – в Лос-Анджелесе.





О том, что Украина может замахнуться на проведение Олимпиады-2032, заявлял президент Владимир Зеленский. Но его слова, как и в случае с Лукашенко, выглядят несбыточной мечтой. Руководитель Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявлял, что в 2036 году принять Игры способен Санкт-Петербург.





По всей видимости, на этих высказывания основывался руководитель Беларуси, когда озвучивал идею провести Олимпиаду вместе с Россией или Украиной.





Но если абстрагироваться от спортивной составляющей, то в заявлении Лукашенко поражает другое: вероятно, он рассчитывает, что к тому времени будет все еще оставаться у власти. Между тем, в 2032 году ему исполнится 78 лет, а в 2036-м – 82!





И, к сожалению, пришедшая на минувшей неделе из Африки новость напомнила, что такие примеры в истории были.





Роберт Мугабе был смещен с поста президента только в 93 года. И лишь на последние пару лет жизни он остался вне игры.







