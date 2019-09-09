Стал известно имя провластного кандидата по Октябрьскому округу №97 Минска, где на предыдущих выборах победительницей была объявлена ​​Анна Канопацкая.





Оппозиционная депутат пытается переизбраться, а ее оппонентом станет первый секретарь Минского горкома БРСМ Сергей Клишевич.









Он засветился в 2016 году на открытии памятника Ленину у проходной МТЗ. Тогда он кинулся с кулаками на Змитера Дашкевича на открытии памятника Ленину,





За последующие годы Клишевич продвинулся по карьерной лестнице.



