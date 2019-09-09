Скандального БРСМовца Клишевича сделали провластным соперником Канопацкой
Первый секретарь Минского горкома БРСМ Клишевич будет на выборах провластным соперником Анны Канопацкой.
Стал известно имя провластного кандидата по Октябрьскому округу №97 Минска, где на предыдущих выборах победительницей была объявлена Анна Канопацкая.
Оппозиционная депутат пытается переизбраться, а ее оппонентом станет первый секретарь Минского горкома БРСМ Сергей Клишевич.
Он засветился в 2016 году на открытии памятника Ленину у проходной МТЗ. Тогда он кинулся с кулаками на Змитера Дашкевича на открытии памятника Ленину,
За последующие годы Клишевич продвинулся по карьерной лестнице.
Источник: nn.by
11:13 09/09/2019
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