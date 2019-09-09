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Управляемая демократия: системная оппозиция получила половину мест в Мосгордуме (обновлено)

Кандидаты от системной оппозиции лидируют в 19 из 45 избирательных округах на выборах в Мосгордуму, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на предварительные данные городской избирательной комиссии (МГИК).

Системная оппозиция получила 20 из 45 мест в Мосгордуме. На выборах в парламент Москвы, прошедших 8 сентября, КПРФ победила в 13 округах, «Яблоко» — в четырех, «Справедливая Россия» — в трех, следует из данных горизбиркома после обработки 100% протоколов.

Кандидаты от власти в думе — это девять действующих членов фракции «Единая Россия», шедших самовыдвиженцами, а также трое действующих парламентариев из провластного объединения «Моя Москва». Кроме того, в парламент прошли тринадцать кандидатов, которых, по данным «Медузы» и «Русской службы Би-би-си», поддерживает мэрия Москвы.

В парламент попали 20 кандидатов «Умного голосования» — проекта основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, направленного против кандидатов от власти. Ночью 9 сентября Навальный сообщил в твиттере, что «Единая Россия» проиграла в 24 округах из 45, но «с помощью фальсификаций» у четырех кандидатов «украли мандаты». «В любом случае, это фантастический результат „Умного голосования“», — считает оппозиционер.


Глава «Единой России» в Москве Андрей Метельский проиграл выборы. Он не смог переизбраться в парламент, где заседал с 2001 года. В 15-м округе Метельский уступил коммунисту Сергею Савостьянову. Перед выборами ФБК выпустил два расследования о бизнесе Метельского и недвижимости его семьи. До того, как стали известны результаты голосования по 15-му округу, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сказал, что его партия «жахнула на этих выборах всех».

В Мосгордуму не попала проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара, которую считали провластным кандидатом. В 45-м округе она уступила Магомету Яндиеву из «Справедливой России». Касамара считает, что за Яндиева «явно консолидированно» выступила мусульманская диаспора. Оппозиционер Илья Яшин, который выдвигался по 45-му округу и не был зарегистрирован кандидатом, назвал поражение Касамары своей победой.

В ходе интернет-голосования случился технический сбой. Экспериментальное электронное голосование проходило в трех округах Москвы — в первом, десятом и 30-м. Из-за сбоя часть избирателей не смогла проголосовать через интернет. При этом общая явка на электронном голосовании составила 90,8%. 

Во всех трех округах победили кандидаты от власти. В незарегистрированной Либертарианской партии России считают, что из-за сбоя в работе электронного голосования проиграл Роман Юнеман — независимый кандидат, собиравший подписи при поддержке ФБК (не входил в число кандидатов от «Умного голосования»). Для победы ему не хватило 84 голосов.


Во время г сования фиксировались нарушения. Например, избирателей включали в списки выездного голосования, хотя те об этом не просили. В пять урн для голосования вбрасывали бюллетени, семь раз люди пытались голосовать дважды, но «каруселей нет, подводов нет», говорил глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. 

При подсчете голосов некоторые территориальные избиркомы долго не вносили результаты голосования в ГАС «Выборы», кроме того, избирателей выгоняли с участков. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов при этом заявил, что «нарушений никаких не было».

Явка на выборах составила 21,77%, по данным после обработки 100% протоколов. Это сравнимо с результатами явки на выборах в Мосгордуму в 2014 году, когда проголосовали 21,04% избирателей.
Источник: meduza.io
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