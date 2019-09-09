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Чего не будет в программе интеграции Беларуси и России?

6 сентября премьер-министры Беларуси и России Сергей Румас и Дмитрий Медведев парафировали программу интеграции двух стран. Сергей Румас пообещал опубликовать ее после утверждения.

Чего не будет в программе интеграции Беларуси и России?
Фото: belros.tv
Чего в ней не будет — об этом Янов Полесский в комментарии на сайте «Наше мнение».


Эксперт полагает, что в программе не будет ничего остро политического. Если в ней каким-то образом и будут упоминаться наднациональные органы, то в очень туманных и обтекаемых формулировка.

«Так, например, на основе какого избирательного кодекса могли бы состояться выборы в союзный парламент – на основе российского или белорусского? Ибо никакого общего пока нет, но выборы — кощеево яйцо наших режимов, — пишет Янов Полесский. — То же самое касается правил функционирования центрального банка союзного государства, союзного правительства, судов».

По его мнению, не только белорусский, но и российский политический класс не заинтересованы в членении и передаче куда-то наверх собственных полномочий.

«Из этой «незаинтересованности» Кремля отчасти и питается логика аннексии, инкорпорации или поглощения Беларуси. Эта тема весьма популярна в масс-медиа, однако наличие интеграционного документа скорее свидетельствует в пользу конвенции о ненасильственном взаимодействии», — считает эксперт, называя описываемую программу интеграции «перевернутой версией Договора 1999 года».

Но если Договор прописывает общие принципы, то программа интеграции реализуется «снизу вверх» – от частных вопросов к общим. Или, другими словами: в первую очередь согласуются те проблемы, где сопротивление лоббистских групп наименьше.

«Таким образом, вместо одной большой быстрой Интеграции внутрь союзного государства мы имеем много маленьких и очень поступательных», — отмечается в комментарии.


В начальной фазе стороны должны были согласовать план по составлению планов, то есть дорожных карт. В свою очередь, дорожные карты – это планы по нормотворчеству в различных секторах (таможенное законодательство, элементы налоговой политики, элементы финансовой политики и регулирования банковской сферы). Работа над дорожными картами продолжается уже несколько месяцев: в мае речь шла о десятке таких карт, к настоящему моменту их количество достигло 31 и, вероятно, это не предел. «Энтузиазм сторон велик, и стенограммы речей с заседания рабочих групп полны взаимной нежности и уважения. Пожалуй, только Александр Лукашенко не охвачен этой эйфорией. И это понятно: наиболее интересные для него вопросы ценообразования на энергоресурсы остаются в стороне», — подчеркивает Янов Полесский.

По его прогнозам, как только белорусская сторона лучит новые соглашения по нефти и газу, то на время забросит эту работу. Уйдет в своего рода академический отпуск.
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