"Мисс Беларусь" Василевич идет в депутаты
Победительница конкурса "Мисс Беларусь" Мария Василевич будет баллотироваться в Палату представителей, сообщает Sputnik.
Мария Василевич победила в национальном конкурсе "Мисс Беларусь" в 2018 году. После победы в шоу девушку неоднократно замечали в компании главы государства – так, она рубила вместе с президентом дрова, а также посещала с Александром Лукашенко соревнования в рамках Европейских игр. Кроме того, во время одной из встреч глава государства предложил ей руководить колхозом.
Как стало известно после заседаний окружных избирательных комиссий, сама Василевич также хочет пойти в политику. Так, она выдвинута кандидатом в депутаты Палаты представителей в столичном Кальварийском округе №104.
Конкуренты Василевич в округе – активист Максим Винярский и директор районного "Ремавтодор" Геннадий Насевич.
Среди других известных претендентов на пост парламентария можно назвать главу "Белой Руси" Геннадия Давыдько, телеведущего Тенгиза Думбадзе, а также судью Верховного суда Светлану Любецкую.
Сбор подписей за выдвижение кандидатов продлится до 8 октября. Выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября.
09:42 09/09/2019
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