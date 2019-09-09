"Мисс Беларусь" Василевич идет в депутаты





Мария Василевич победила в национальном конкурсе "Мисс Беларусь" в 2018 году. После победы в шоу девушку неоднократно замечали в компании главы государства – так, она рубила вместе с президентом дрова, а также посещала с Александром Лукашенко соревнования в рамках Европейских игр. Кроме того, во время одной из встреч глава государства предложил ей руководить колхозом.





Как стало известно после заседаний окружных избирательных комиссий, сама Василевич также хочет пойти в политику. Так, она выдвинута кандидатом в депутаты Палаты представителей в столичном Кальварийском округе №104.





Конкуренты Василевич в округе – активист Максим Винярский и директор районного "Ремавтодор" Геннадий Насевич.





Среди других известных претендентов на пост парламентария можно назвать главу "Белой Руси" Геннадия Давыдько, телеведущего Тенгиза Думбадзе, а также судью Верховного суда Светлану Любецкую.





Сбор подписей за выдвижение кандидатов продлится до 8 октября. Выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября.



