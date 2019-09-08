По мнению Белковского, украинский лидер достоин престижной премии за обмен пленными с Россией. Ведущий отметил, что выдвинуть Зеленского должен последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев, который является лауреатом Нобелевской премии за вклад в области укрепления мира.





Политолог считает, что экс-президент СССР может воспользоваться такой возможностью до конца года. Горбачев публично не отреагировал на данное предложение.









Напомним, что в субботу, 7 сентября, состоялся обмен заключенными между Россией и Украиной. Обмен пленными произошел в формате "35" на "35".



