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Белковский предложил Зеленского номинировать на Нобелевскую премию мира

Российский политолог Станислав Белковский предложил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" номинировать президента Украины Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира.

По мнению Белковского, украинский лидер достоин престижной премии за обмен пленными с Россией. Ведущий отметил, что выдвинуть Зеленского должен последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев, который является лауреатом Нобелевской премии за вклад в области укрепления мира.

Политолог считает, что экс-президент СССР может воспользоваться такой возможностью до конца года. Горбачев публично не отреагировал на данное предложение.


Напомним, что в субботу, 7 сентября, состоялся обмен заключенными между Россией и Украиной. Обмен пленными произошел в формате "35" на "35". 
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