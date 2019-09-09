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История Маши Василевич: как за год красавица превратилась в главную спутницу Лукашенко

Чуть более года назад о ней почти никто не знал, а сегодня без девушки президентскую ложу представить почти невозможно.

История Маши Василевич: как за год красавица превратилась в главную спутницу Лукашенко
Фото: eg.ru
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Байнет поразило, как во время стартового матча нового сезона Континентальной хоккейной лиги Александр Лукашенко в порыве радости крепко обнял сидевшую рядом Марию Василевич.

UDF.BY рассказывает, как за год малоизвестная до этого девушка превратилась в главную спутницу руководителя страны.

Знакомство

Общеизвестно, что на публичных мероприятиях Александр Лукашенко любит появляться не в сопровождении возрастных чиновников, а компании молодых девушек. Не стал исключением и приход руководителя страны на конкурс «Мисс Беларусь-2018» 4 мая прошлого года. Лукашенко разместился в зале вместе с биатлонисткой Дарьей Домрачевой и студенткой Алиной Роскач.

На глазах у Лукашенко главной красавицей страны объявили 21-летнюю Машу Василевич с почти талонными параметрами 86-60-90. Именно она впоследствии практически вытеснит из президентской ложи других спутниц Лукашенко.

Красота девушки, по всей видимости, настолько сильно впечатлила руководителя страны, что он решил с ней познакомиться. Когда и в какой форме это произошло, остается только догадываться, но спустя два месяца Лукашенко общался с Василевич уже как с давней подругой.

В июле «Мисс Беларусь» отправилась с руководителем страны в командировку в СПК «Колхоз «Родина», где он в шутку предложил ей новую работу:

«Машенька, иди сюда, детка. Сядь, посмотрим, как ты будешь в «Купаловском» смотреться».


Спустя время выяснилось, что Василевич глубоко заинтересовала первое лицо. Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала, что руководитель страны лично готовил девушку к участию в конкурсе «Мисс мира» (там Василевич завоевала титул «Мисс Европа») и даже научил ее колоть дрова.

Василевич примеряет роль Золушки

Вполне возможно, когда Лукашенко задумал провести в конце 2018-го во Дворце Независимости первый Республиканский новогодний бал для молодежи, то уже знал, что пойдет на него с Марией Василевич.

В тот вечер Лукашенко с «Мисс Беларусь» не расставался. Со стороны казалось, что он чуть ли не сиял. Вряд ли в юности будущий политик мог представить, что будет танцевать на балу с первой красавицей страны.

Новогодние праздники для Василевич получились невероятными. 8 января Лукашенко удостоил ее премии «За духовное возрождение» – «за значительный вклад в развитие международного культурного сотрудничества и актив благотворительную деятельность».

Чтобы оценить подарок, достаточно знать, что наравне с девушкой премию получил, например, ведущий мастер сцены Национального академического театра им. Я. Купалы и народный артист Беларуси Виктор Манаев.

На концерте после торжественной церемонии юная красавице сидела в зале рядом с Лукашенко.

Еще спустя месяц могло показаться, что карета Василевич превращается в тыкву. На «Минской лыжне» ее не включили в команду девушек, с которой руководитель страны пробежал дистанцию и одержал победу. Но причина была прозаична: красавица впервые встала на лыжи всего за месяц до соревнований и могла подвести Лукашенко.

В апреле девушка оказалась в числе самых приближенных к первому лицу на республиканском субботнике на «Линии Сталина».

Детская мечта сбылась

В прошлом году Мария Василевич окончила факультет экономики и менеджмента БГЭУ и поступила в магистратуру. Но не скрывала своего желания работать совершенно в другой сфере.

«У меня была детская мечта стать телеведущей», – рассказывала «Мисс Беларусь-2018» журналистам.

И после попадания в неформальную компанию руководителя страны ее мечта сбылась. С лета текущего года Василевич работает соведущей программы «Добрай раніцы, Беларусь!». Выглядит в кадре пока не слишком уверенно, ведь это пока только первый опыт.

Но, по всей видимости, Лукашенко видит красавицу в другой роли. В последнее время Василевич окончательно закрепилась в статусе его главной спутницы. На Европейских играх он везде (на торжественных церемониях и непосредственно соревнованиях) появлялся с ней.


На «Славянском базаре в Витебске» девушка присутствовала в президентской ложе словно близкий к семье человек.

Только за последнюю неделю Лукашенко и Василевич вместе сходили на хоккей и съездили на празднование 1000-летия Бреста.

Кажется, ни одна девушка ранее не становилась настолько желанной спутницей для руководителя страны как «Мисс Беларусь-2018».

Фото: president.gov.by, ctv.by,  tvr.by
Александр Кулик
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