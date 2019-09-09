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В США госпитализирован глава Кувейта

Эмир государства Кувейт шейх Сабах аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах был госпитализирован в США.

Об этом сообщает Интерфакс.

Представитель Белого дома Джадд Дир заявил, что в связи с эти, встреча главы Кувейта и Дональда Трампа переносится на более поздний срок.

«Президент желает своему другу эмиру скорейшего выздоровления и готов приветствовать его в Вашингтоне, как только он будет чувствовать себя лучше», — заявил Дир.
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