В США госпитализирован глава Кувейта





Представитель Белого дома Джадд Дир заявил, что в связи с эти, встреча главы Кувейта и Дональда Трампа переносится на более поздний срок.





«Президент желает своему другу эмиру скорейшего выздоровления и готов приветствовать его в Вашингтоне, как только он будет чувствовать себя лучше», — заявил Дир.