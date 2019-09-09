В США госпитализирован глава Кувейта
Эмир государства Кувейт шейх Сабах аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах был госпитализирован в США.
Об этом сообщает Интерфакс.
Представитель Белого дома Джадд Дир заявил, что в связи с эти, встреча главы Кувейта и Дональда Трампа переносится на более поздний срок.
«Президент желает своему другу эмиру скорейшего выздоровления и готов приветствовать его в Вашингтоне, как только он будет чувствовать себя лучше», — заявил Дир.
08:28 09/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».