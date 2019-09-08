Журналистка Ирина Халип баллотируется в Палату представителей





По этому округу сложился наибольший “конкурс” — целых 9 человек хотят выдвигаться кандидатами. Среди конкурентов Халип — координатор движения "За Свободу" по Минску Виктор Янчуревич, заместитель председателя партии левых "Справедливый мир" Валерий Ухналев, телеведущий Тенгиз Думбадзе, передает "Еврорадио"





Ирина Халип начала свою журналистскую карьеру в конце 1980-х годов. Работала в ряде независимых СМИ, таких как газета "ИМЯ", БДГ. С середины 2000-х годов является собственным корреспондентом российской "Новой газеты" в Беларуси.









В 2010 году попала за решетку по "делу Площади". Ее муж Андрей Санников был кандидатом в президенты и представлял "Европейскую Беларусь", был приговорен к 5 годам колонии, а в 2012 году помилован.





Ирина Халип вышла из СИЗО под домашний арест, позже была осуждена на два года лишения свободы с отсрочкой. Amnesty International признала ее узником совести.