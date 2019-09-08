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Премьером Грузии стал министр, жестко разогнавший антироссийские протесты

Парламент Грузии выразил вотум доверия правительству во главе с бывшим главой МВД Георгием Гахария, пишет ria.ru.

Гахарию поддержали 98 из 150 депутатов. Таким образом они утвердили нового премьера, обновленный состав кабмина и правительственную программу. Оппозиция участие в голосовании не принимала.

Грузинские телекомпании вели прямые трансляции с заседания парламента.

Гахария стал пятым по счету премьером после победы партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах в 2012 году.

Он представил свой состав правительства, в котором, однако, появилось только два новых имени: Вахтанг Гомелаури, возглавлявший Службу государственной безопасности, занял освободившийся пост министра внутренних дел, а экс-премьер, политический секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили — пост министра обороны вместо Левана Изория.

Второго сентября бывший премьер Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе с должности, объяснив свое решение тем, что он выполнил все свои миссии и задачи.



По закону кандидатуру на пост премьера может выдвинуть политическая партия, получившая на парламентских выборах наилучший результат — «Грузинская мечта». Ее основатель и председатель Бидзина Иванишвили не скрывал, что инициатива выдвижения кандидатуры Гахарии принадлежала ему. Это решение раскритиковала оппозиция и ее сторонники.

Именно отставки Гахарии требовали в течение трех месяцев участники протестов в Тбилиси. Они считали, что Гахария должен понести ответственность за разгон митинга в центре Тбилиси в ночь на 21 июня. При разгоне акции, которая была спровоцирована визитом и выступлением в парламенте российского депутата Сергея Гаврилова, пострадали 240 человек.

После того как было объявлено, что Гахария может занять пост главы правительства, в Тбилиси поднялась новая протестная волна. 
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