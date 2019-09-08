Павел Усов: Запутанные "выборами"

Хотел бы высказаться по поводу публикации известного белорусского историка и политического активиста Дмитрия Дрозда: “Каждый из нас стоит десяти”. В своем тексте он сделал попытку оправдать массовый забег оппозиции в “кампании” 2019 года. Дмитрий предложил ряд новых “тезисов”, которые по его мнению, должны убедить читателей участвовать в “политическом обмане”.





На мой взгляд, доводы, оправдывающие участие, имеют ряд серьезных противоречий, как это обычно происходит, когда честный человек пытается подстроить свою позицию (мнение) под заведомо ложную политическую конъюнктуру. К примеру, взять хотя бы следующие слова Дмитрия: “моим друзьям и не друзьям, кто решил участвовать в очередном фарсе, изображающем существование в Беларуси выборов, если они будут делать это искренне, заметно, мощно — ради нашей независимости (и даже если при этом немного заработают) – желаю удачи!”





Во-первых, не понятно, как можно участвовать в фарсе т.е. манипуляциях, в процессе обмана искренне и заметно. Получается, что те, кто участвуют, должны сделать этот фарс еще большим ФАРСОМ, обман большим обманом. Но именно это и происходит, на это власти и рассчитывают.





Во-вторых, очень сомневаюсь, что участие в фарсе, что является по сути имитацией некой политической активности, может поспособствовать укреплению независимости страны.





В-третьих, хочется надеяться, что желание “немного подзаработать” не является главным мотивом для людей, которые решили искренне поучаствовать в ФАРСЕ.





Этот несколько противоречивый призыв базируется на следующих доказательствах:





В тексте приведены 5 тезисов опровергающих эффективность и целесообразность бойкота нынешних “выборов”:





1. Отсутствие внезапности (организованности);





2. Отсутствие политической солидарности;





3. Отсутствие контроля за явкой и процедурой голосования;





4. Отсутствие гарантий безопасности в процессе агитации за бойкот;





5. Наличие штрейкбрехеров (т.е. тех людей и организаций, которые выставляются режимом для создания иллюзии выборов, пример "Говори Правду").





Трудно не согласиться с этими утверждениями, однако любое серьезное политическое действие требует наличия всех упомянутых параметров, в противном случае оно становиться имитацией и манипуляцией, выгодной только власти. Если бы действия оппозиции соответствовали выше упомянутым требованиям, мы бы жили в другой стране.





Вместе с тем, выводя эти тезисы, Дмитрий Дрозд только подтверждает тот факт, что оппозиция не имеет никакого влияния и авторитета в обществе, не имеет сети структур в стране, не имеет ресурсов. Оппозиция слаба, разрушена, парализована, она - фантом. Соответственно оппозиция не несет никакой угрозы режиму и не способна решить ни одной из важных политических задач, тем более связанных с защитой суверенитета и особенно через участие в "выборах".





С другой стороны, следуя логике публикации, можно заключить, что участие не требует никакой подготовки, организованности, контроля, гарантий безопасности, не требует никакой политической ответственности. Ведь это ФАРС, а фарс совершенно безобиден.





Стал частью красивой картинки, пришел на участок, тебя обманули, украли твой голос ( при помощи призывов к участию голоса тысяч других людей) и ты пошел домой, до следующих "выборов". И всем хорошо, все довольны, особенно власти, и никакой ответственности.





По факту известно, что выборы ФАРС и ЛОЖЬ, что отстоять результаты никто не сможет и не будет. Ведь инструмент защиты результатов только один - массовые протесты. Но протесты - это серьезно и опасно, на это нет сил, никто к этому не готов и никому это не нужно. Гражданам остается идти на “выборы” и принять обман, главное, чтобы оппозиция искренне в этом поучаствовала!





Включаясь в “выборы”, оппозиция сознательно соглашается быть политической декорацией, превращаясь в коллективную “Говори Правду”. Ведь участие в фальсифицируемых выборах стирает всякое различие между игроками.





Да, неучастие не дает немедленного политического результата, кроме “моральной чистоты” и укрепления авторитета . Но сознательное и безответственное участие в ФАРСЕ не только не дает никаких политических результатов, но и приводит к моральным потерям, сохраняя за оппозицией образ марионетки.





Я убежден, что формирование принципиальной, ответственной, последовательной оппозиции - это важный процесс, если мы серьезно говорим о будущем страны. Только честные, принципиальные и ответственные политики могут помочь белорусскому обществу преодолеть болезнь авторитаризма.





Соглашаясь с тем, что участие аморально, Дмитрий Дрозд все же пытается оправдать его. “В итоге вынырнувшие как крыса из унитаза нулевые лицемерные и прагматичные кандидаты набирают политический и финансовый капитал (насколько это возможно в наших условиях). (Имеется ввиду действия организации “Говори Правду”. Путешествуют по миру, встречаются с иностранными политиками, к их мнению (все ж таки, «кандидат в президенты!») кто-то прислушивается. А гордые и умные бойкотчики ходят голодными и теряют свое влияние и узнаваемость”.





По его мнению, участие оправдано возможностью получить определенные материальные и политические дивиденды, стать узнаваемым и т.д. Но, на мой взгляд, если политик принципиален и осуществляет системную деятельность без участия в фарсе, он в состоянии приобрести те же политические дивиденды не идя на компромисс с совестью. В конечном итоге, чтобы путешествовать по миру, не обязательно заниматься политикой, с другой стороны, если ты решил заниматься политикой в авторитарной стране, будь готов к лишениям.





Стоит также отметить, что и до появления Короткевич и Дмитриева представители оппозиции (лидеры и активисты) “путешествовали по миру” и продолжают путешествовать. Более того, именно “меркантилизм и прагматизм”, который всегда преобладал в действиях оппозиции, и стал одной из ключевых причин ее разрушения и деградации. Вместе с тем, возникает вопрос, а что делать с обманутыми гражданами с их украденными голосами, которых так активно зазывали поучаствовать в играх власти только для того, чтобы кто-то мог “попутешествовать”?





И если участие - это борьба отдельных оппозиционных игроков за доступ к грантовому рынку или к западным VIP-персонам, то это еще больше дискредитируют оппозицию и говорит о ее политической безответственности.





Следует добавить, что с 2001 года в стране прошло десятки выборов, в общей сложности было 11 (в той или иной степени независимых) кандидатов в президенты, наверное сотни кандидатов в “депутаты” всех уровней. Они ездили, встречались - и где результат? Если на Западе Короткевич стала более “узнаваемой”, более “авторитетной”, чем, скажем Андрей Санников или Владимир Некляев, то это уже проблема Санникова и Некляева. И дело здесь совершенно не в участии.





Как мы видим, на сегодняшний день политический капитал прежних участников подобных кампаний растерян и их авторитет практически равен нулю.





В свою очередь, тот факт, что по миру ездят “фейковые” оппозиционеры, только доказывает бессилие всей остальной как бы настоящей оппозиции, которая за все эти годы была не в состоянии изолировать (нейтрализовать) гибридную оппозицию. Тогда не понятно, как “настоящие оппозиционеры” намереваются каким-то образом бороться с режимом и управляемыми структурами через участие в фальсифицируемых выборах.





Это же правило действует и в отношении “русскомирцев”, которые с портретами Ленина и Сталина ринулись в “парламент”. Якобы присутствие белорусофобов обязывает оппозицию принять участие в “выборах”. При этом умалчивается тот факт, что главный белорусофоб - это Лукашенко, и главная угроза для независимости - это отсутствие демократических институтов и выборов, а превращение демократических активистов в часть политического обмана ничего не меняет.









С “русским миром”, как и с политическими “фейками”, нужно бороться ежедневно, а не в процессе “фальсифицируемых выборов”. Нужно бороться так, чтобы белорусофобы боялись появляться на публике. А если за период 20 летней “работы” с населением в республике остается масса людей, готовых “интегрироваться” и вестись на антибелорусские лозунги, на портреты Ленина и Сталина, то это лишь подтверждает абсолютную неэффективность оппозиции.





Спрашивается, как участием в политическом фарсе, который организован и контролируется властями, можно отстаивать независимость страны. Ее можно защитить, только изменив систему, но как известно, оппозиция участвует в фальсифицируемом процессе не для того, чтобы менять систему или влиять на нее.





Я считаю, что вместо того, чтобы тратить силы на поиск “морального” оправдания участия в ФАРСЕ, стоило бы подумать над тем, что действительно могла бы сделать оппозиция, оставаясь на принципиальных позициях, не подыгрывая Лукашенко.





1. Консолидация и оздоровление оппозиции, создание единого политического фронта.





2. Отказ от участия в “выборах” до тех пор, пока не будет изменено законодательство, пока демократические представители не будут допущены к подсчету голосов, т.е. в избирательные комиссии всех уровней, ЦИК включительно. До тех пор, пока политическим организациям не будет реально разрешена деятельность, открыт доступ к СМИ, которые сегодня контролируются властями.





3. Максимальное влияние на общество посредством имеющихся средств. В стране и за рубежом не так мало ресурсов, которыми можно было бы воспользоваться для донесения общей (ОБЩЕЙ) политической позиции: Хартия, Белорусский Партизан, Радио Свобода, Белсат, Навины, Радио Рация, Еврорадио, социальные сети, телеграмм-каналы, и т.д.





4. Четкое обоснование единой политической платформы по поводу “выборов” и ситуации в Беларуси международным организациям.





5. Активное системное, повседневное противодействие “гибридной оппозиции” и антибелорусским группам.





Звучит как фантастика? Наверное. Но если создание единого политического фронта, объединяющего принципиальных и честных политиков - это фантастика, то еще большей фантастикой является сохранение независимости и построение демократического государства.





Как сказал Платон: «Если мы проявляем заботу о своем городе и согражданах, мы должны стремиться к тому, чтобы сделать сограждан лучше. Без этого любой поступок будет не в пользу, если образ мыслей тех, кто должен стать у власти, не будет честным и достойным».





Вряд ли участие в обмане и оправдание этого может сделать граждан лучше.





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