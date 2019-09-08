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В Беларуси начались пикеты потенциальных кандидатов в депутаты

В воскресенье, 8 сентября в Беларуси начали проводиться пикеты потенциальных кандидатов в депутаты.

Один из них проходит в Минске на улице Веры Хоружей, где собирает подписи Алесь Круткин из "Европейской Беларуси". Он баллотируется по Коласовскому избирательному округу №106, передает "Еврорадио".

В пикете участвует около 20 человек. Милиционеров в форме или в штатском не заметно.


Всего в Минске 20 избирательных округов. По словам активистки Ольги Николайчик, с сегодняшнего дня "Европейская Беларусь" будет проводить пикеты и в других точках города. Сама Ольга тоже собирается баллотироваться в Палату представителей — по Уручскому избирательному округу №109.

Выборы в Палату представителей седьмого созыва пройдут в Беларуси 17 ноября.
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