В Беларуси начались пикеты потенциальных кандидатов в депутаты
В воскресенье, 8 сентября в Беларуси начали проводиться пикеты потенциальных кандидатов в депутаты.
Один из них проходит в Минске на улице Веры Хоружей, где собирает подписи Алесь Круткин из "Европейской Беларуси". Он баллотируется по Коласовскому избирательному округу №106, передает "Еврорадио".
В пикете участвует около 20 человек. Милиционеров в форме или в штатском не заметно.
Всего в Минске 20 избирательных округов. По словам активистки Ольги Николайчик, с сегодняшнего дня "Европейская Беларусь" будет проводить пикеты и в других точках города. Сама Ольга тоже собирается баллотироваться в Палату представителей — по Уручскому избирательному округу №109.
Выборы в Палату представителей седьмого созыва пройдут в Беларуси 17 ноября.
15:36 08/09/2019