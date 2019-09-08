В Беларуси начались пикеты потенциальных кандидатов в депутаты

Один из них проходит в Минске на улице Веры Хоружей, где собирает подписи Алесь Круткин из "Европейской Беларуси". Он баллотируется по Коласовскому избирательному округу №106, передает "Еврорадио"





В пикете участвует около 20 человек. Милиционеров в форме или в штатском не заметно.



