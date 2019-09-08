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К нам едет ревизор Патрушев

10-11 сентября в Беларусь приедет секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Его визит анонсировал Александр Лукашенко во время встречи с государственным секретарем Совета безопасности Беларуси Станиславом Засем.

К нам едет ревизор Патрушев
Визит кадра N2 в кремлевской иерархии после недавнего появления в Беларуси ястреба из Вашингтона, коим считают советника по нацбезопасности президента Трампа Джона Болтона, безусловно, привлечет большое внимание наблюдателей за развитием ситуации в американо-российских отношениях. 

Есть любопытство  и насчет непростых отношений Минска с Москвой. Предполагается, что некую ясность в них должны внести в декабре главы двух частей так называемого союзного государства, остающегося не субъектом международного права. Ведь его нет ни в ООН, ни в ОБСЕ, ЕАЭС и прочее. Тем не менее, после прекращения действий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в Москве и Минске увидели угрозу безопасности для себя, так как уже представляется неизбежным размещение такого оружия вблизи границ все того же постсоветского государства. А, как известно, обладателями таких ракет сегодня являются США и РФ. 

Причем, они обвиняют друг- друга в усыплении ДРСМД. И происходящая ныне активность руководителей аппаратов совбезов различных стран есть проявление возникшей озабоченности, а то и тревоги за способность управления процессом, который и пытаются оседлать лидеры, как западного, так и иных миров. Пока в этом процессе преобладает скептицизм, так как нет доверия между его участниками по известным причинам. Запредельное недоверие ведь возникло после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе. Но наступают некие новые реалии, которые, надо полагать, попытается донести московский гость---секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

КОГО И ЧТО БЕСПОКОИТ

Судя по позывным, прозвучавшим недавно из тысячелетнего Бреста, в руководстве Беларуси испытывают повышенную нервозность накануне приезда Патрушева. Кто бы что не говорил, но сегодня у Кремля нет полного доверия к своему белорусскому союзнику, пожелавшему активнее смотреть « и на Восток, и на Запад» на фоне деклараций о нейтралитете. И желательности диалога с НАТО. В истории известны факты, чем это заканчивалось для союзников СССР- правопреемником которого является РФ, у которой сегодня диалог с НАТО отсутствует. А Патрушев, будучи одним из идеологов современной доктрины российской безопасности, неоднократно в своих публичных выступлениях подчеркивал возрастающую угрозу НАТО для России. При этом, не забывая и своего белорусского союзника, которому, видимо, понадобился ревизор.

Можно отметить, что в Минск генерал-чекист едет после своего вояжа в Ереван и Баку.

Визит в Баку имеет свою смысловую нагрузку. Дело в том, что стали высказываться мнения, что сегодня Баку сменил Тбилиси в качестве основного союзника США в регионе Южного Кавказа.


АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ СОЮЗНИК США

Авторитетный грузинский эксперт Ника Читадзе отмечает: если принять во внимание, что США выделят Азербайджану около 100 миллионов долларов в 2018-2019 годах на помощь в области безопасности. В то же время помощь США Государственной пограничной службе Азербайджана увеличилась с 90 миллионов долларов в 2018 году до 116 миллионов долларов в 2019 году. Основные причины этой помощи могут быть связаны с тем, что в течение последнего периода Азербайджан активизировал сотрудничество с Ираном в сфере транспорта и энергетики, кроме того, США заинтересованы в успешной реализации энергетических проектов, например, TANAP и TAP, где Азербайджан считается страной-экспортером газа. Эти причины представляются главными визита Патрушева в Баку. Они демонстрируют широту сфер интересов и ответственности кадра N2  в кремлевском руководстве. Его аппаратный вес несопоставим с белорусским коллегой, вскоре собирающимся переехать в московский кабинет генсекретаря  ОДКБ. И эта структура находится под бдительным оком секретаря Совбеза РФ.

ЛИТОВСКИЙ АСПЕКТ

Конечно, вряд ли генерал Патрушев  не знает всех подробностей прошедших в Минске и Варшаве разноформатных встреч своего знакомого советника Болтона. Но, как говорится, доверяй, но проверяй. Особенно, когда выяснилось, что инициатива исходила от американской стороны. Тут, пожалуй, представляет определенный интерес странное отсутствие Литвы в «Варшавской мелодии безопасности» дирижера Болтона. Ведь ее роль в украинском кризисе общеизвестна. Достаточно вспомнить, что советником секретаря СНБО долгое время был Пятрас Вайтекунас. В свое время он из кресла посла в Минске переехал в кресло главы МИД Литвы. Да и нынешний министр иностранный дел Линас Линкявичюс, повторивший ту же троекторию из посла в министры, был все последние годы заметной фигурой в украинских делах. Появившаяся было официальная информация о встрече главы МИД Литвы с послом Беларуси, явно уступала необходимому уровню отношений.

Так что нынешнее отсутствие Вильнюса в обсуждении тем "нераспространения вооружений" и вообще региональной безопасности представляется непонятным и требующем ясных объяснений. Тем более, когда двусторонние отношения Минска, да и Москвы с Вильнюсом переживают не лучшие времена. А какую роль в них может сыграть российский VIP, приехавший с ревизией союзных дел насущных, думается, пока, никто из наблюдателей не сможет ясно сказать. Но, как обычно, чуть позже всем все расскажет главный собеседник Патрушева в Минске, где он, когда то учился на Высших курсах КГБ СССР.
Роман Яковлевский, политический обозреватель специально для «Белорусского партизана»
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