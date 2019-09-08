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Нидерланды потребовали у России выдачи свидетеля по делу о сбитом MH17 Владимира Цемаха

Прокуратура Нидерландов потребовала у России выдать ей экс-командира противовоздушной обороны самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха, который проходит свидетелем по делу о крушении над Донбассом малайзийского Boeing MH17 в 2014 году.


Об этом сообщили голландские издания NOS и De Volkskrant.

Накануне Цемах прибыл в московский аэропорт Внуково в рамках раунда обмена заключенными с Украиной, до отправления его неоднократно успели допросить следователи из Нидерландов. По словам представителя СБУ, Россия грозилась прекратить переговоры по обмену в случае отказа от его выдачи.

Голландский министр иностранных дел Стеф Блок в письме парламентариям заявил, что правительство «глубоко сожалеет» о передаче Цемаха России — для его допроса Украине пришлось задержать обмен, который планировали закончить к концу августа. Теперь же он оказался недоступен для следствия по делу о сбитом MH17, писал Блок.


Цемах, которого 5 сентября отпустили из-под стражи, оказался в числе 35 человек, переданных накануне Киевом Москве в рамках обмена заключенными. Списки прибывших во Внуково не публиковались Россией официально, военная прокуратура Украины сообщала имена 13 из них, по которым расследование было завершено. Свои версии публиковали «Украинская правда» и Украинская служба «Би-Би-Си» —туда вошли 12 россиян, 22 украинца и один гражданин Молдавии.
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