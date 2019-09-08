







Накануне Цемах прибыл в московский аэропорт Внуково в рамках раунда обмена заключенными с Украиной, до отправления его неоднократно успели допросить следователи из Нидерландов. По словам представителя СБУ, Россия грозилась прекратить переговоры по обмену в случае отказа от его выдачи.





Голландский министр иностранных дел Стеф Блок в письме парламентариям заявил, что правительство «глубоко сожалеет» о передаче Цемаха России — для его допроса Украине пришлось задержать обмен, который планировали закончить к концу августа. Теперь же он оказался недоступен для следствия по делу о сбитом MH17, писал Блок.









Цемах, которого 5 сентября отпустили из-под стражи, оказался в числе 35 человек, переданных накануне Киевом Москве в рамках обмена заключенными. Списки прибывших во Внуково не публиковались Россией официально, военная прокуратура Украины сообщала имена 13 из них, по которым расследование было завершено. Свои версии публиковали «Украинская правда» и Украинская служба «Би-Би-Си» —туда вошли 12 россиян, 22 украинца и один гражданин Молдавии.