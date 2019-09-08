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Угадайте, что хотят назвать именем Назарбаева на этот раз

Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева, пишет ТАСС.

Российский лидер вместе с первым президентом Казахстана Назарбаевым, мэром Москвы Сергеем Собяниным и премьер-министром Дмитрием Медведевым осмотрел реконструированный павильон «Казахстан» на ВДНХ.

Путин поинтересовался, почему комплекс назвали «Байтерек». Назарбаев пояснил, что это слово означает «древо жизни», а также рассказал связанную с ним легенду.

«Давайте «Нурсултан» назовем. Вы же делали этот проект», — сказал российский президент. В ответ Назарбаев отметил, что комплекс реализуют через партнерство России и Казахстана, а также предложил назвать его по-другому, например по его фамилии.
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