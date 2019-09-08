Напомним, что кандидаты в депутаты выдвигаются тримя путями.





Сначала в игру вступают те, кто решает собирать подписи жителей района. Впоследствии к ним добавляются те, кто выдвигается от «трудовых коллективов», а также представители политических партий, утвержденные на съезде., пишет "Наша Нива".









Представители «списка власти» обычно выбирают сразу два, а то и три пути одновременно. Для них важно продемонстрировать народную поддержку, поэтому они почти всегда собирают подписи.





От Минска будет избрано 20 депутатов. Правда, в некоторых округах списки претендентов еще не утверждены.









Шабановский округ № 91

Здесь пока что, наверное, самый непредставительный состав кандидатов. Пытается пробиться в парламент директор Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации Галина Лагунова. Среди соперников — директор школы от провластных коммунистов и молодой директор частной компании.





Автозаводский округ № 92

Фаворит — заместитель генерального директора МАЗ Александр Гранковский. Еще собирают подписи директор кулинарного колледжа и начальник административного комплекса Главного хозяйственного управления Управления делами президента.





Васнецовский округ № 93

Здесь пока собирают подписи только два человека — заместитель главного врача 5-й больницы Марина Шкроб и заместитель директора Управления механизации № 79.





Свислочский округ № 94

Переизбирается бывший посол в Австрии Валерий Воронецкий. Борется с ним директор школы.





Купаловский округ № 95

Татьяна Сайганова предыдущий раз избиралась от Белорусской патриотической партии казака Улаховича, работала она тогда заместителем директора «Коммунарки». Она снова идет на выборы. Противник от Партии БНФ — Григорий Костусев.





Грушевский округ № 98

Здесь переизбирается депутат Людмила Макарина-Кибак, бывшая директор РНПЦ оториноларингологии.





Юго-Западный округ № 99

Также никакой интриги — переизбирается депутат Игорь Комаровский. Он был заместителем директора Минского вагоноремонтного завода. Проходит по квоте Республиканской партии труда и справедливости.





Есенинский округ № 100

И в третьем округе в Московском районе Минска депутат, как ожидается, останется тем же. Оксана Гайдук ранее работала первым заместителем минского «Горремавтодора».





Старовиленский округ № 105

Здесь баллотируется судья Верховного суда Светлана Любецкая. Самый представительный кандидат от оппозиции — исполняющий обязанности председателя ОГП Николай Козлов.





Коласовский округ № 106

Кандидатом от власти выглядит первый проректор БГУИР Сергей Дик. Его соперники — директор колледжа декоративно-прикладного искусства, а также пенсионер из профсоюза пчеловодов и два безработных оппозиционера: Александр Круткин и сторонник Статкевича Сергей Спорыша (оказывается, его фамилия пишется именно так).





Восточный округ № 107

Председатель «Белой Руси» Геннадий Давыдько не мог оказаться здесь просто так. Конкурент от оппозиции — лидер «Движения за свободу» Юрий Губаревич, которого многие видят будущим кандидатом от оппозиции на президентских выборах. Еще есть машинист и директор школы.





Калиновский округ № 108

Здесь самый специфический набор кандидатов. В частности, есть лидер ЛДП Олег Гайдукевич. Его чуть не пустили в предыдущий состав парламента — ни один из кандидатов от власти даже не собирал подписи по его округу. Но в последний момент из Австрии прилетел бывший посол Валерий Воронецкий, которого в итоге и пропустили в Палату представителей.





Нынешние конкуренты Гайдукевича — директор Ремавтодора Первомайского района и председатель благотворительной организации «Клуб львов». А также активист «Европейской Беларуси», защитник Куропат Леонид Кулаков.





Уручский округ № 109

Пока что депутат от этого округа - военный Сергей Бобриков. Перед выборами он руководил Военной академией, возглавлял Белорусский союз офицеров. В настоящее время в депутаты идет новый председатель Союза офицеров, Иван Гордейчик.





Пока у него только одна соперница — режиссер Ольга Николайчик.





Партизанский округ № 110

Определять будущего победителя на белорусских выборах несложно. Исключения иногда случаются, когда решают баллотироваться селебрити.





Например, на выборы решил пойти телеведущий ОНТ Тенгиз Думбадзе (кстати, он уроженец Беларуси). Кроме того, подписи собирают ректор Минского колледжа предпринимательства Виктор Молотовник и оппозиционный коммунист Валерий Ухналев. Есть даже председатель Лиги коммунистической молодежи Беларуси. Среди оппозиционеров — популярная журналистка Ирина Халип и Виктор Янчуревич из «Движения за свободу».