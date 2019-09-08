Во время встречи трехсторонней контактной группы в Минске планируется обсуждение возможности обмена пленными между Киевом и боевиками в формате "всех на всех". Об этом сообщает Интерфакс





По словам информированного источника, пишет издание, перспективу обмена могут обсудить 18 сентября.





"В ходе встречи будет поднят вопрос очередного этапа обмена пленными из числа всех установленных на всех установленных лиц, то есть 200 на 70", – сообщил источник.









"В ходе встречи будет поднят вопрос очередного этапа обмена пленными из числа всех установленных на всех установленных лиц, то есть 200 на 70", – сказал собеседник агентства.





Он пояснил, что в случае, если сторонам удастся договориться и обменять лиц, местонахождение которых достоверно установлено, можно будет в короткие сроки постараться установить и нахождение пропавших без вести лиц, а потом обменять их.





Кроме того, во время встречи будет обсуждаться вопрос окончательного разведения сил и средств в зонах на линии соприкосновения в Петровском и Золотом.