Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Выдвижение кандидатов в депутаты парламента стартовало 8 сентября

Избирательная парламентская кампания в Беларуси вступает в активную фазу — с 8 сентября начинается выдвижение кандидатов в депутаты. Инициативные группы претендентов на места в Палате представителей с этого дня могут приступить к сбору подписей в их поддержку.

Об этом корреспонденту МЛЫН.BY сообщили в Центризбиркоме.

Баллотирующиеся в парламент вместе со своими командами будут собирать подписи, организуя пикеты на территории округов в местах массового скопления людей, например, возле крупных магазинов, торговых центров или у подземных переходов.

В каждую инициативную группу должно входить десять и более человек. Ее члены наделяются бланками подписных листов, изготовленных Центризбиркомом. Кстати, закон не запрещает одному и тому же лицу работать в нескольких инициативных группах одновременно. А вот основанием для отказа в регистрации группы может стать нарушение принципа добровольного участия в ней. Ранее фиксировались такие случаи, когда граждане, чьи имена заносились в списки групп, даже не были поставлены в известность об этом. Кроме того, в инициативную группу входят только лица, достигшие 18 лет.

Для выдвижения кандидатом претенденту на депутатское кресло необходимо собрать не менее 1 тысячи подписей избирателей в свою поддержку.

Как рассказала корреспонденту МЛЫН.BY председатель Центральной комиссии Лидия Ермошина, члены инициативных групп также могут устраивать обходы по домам и квартирам избирателей. Это не запрещается белорусским законодательством. По мнению главы ЦИК, «именно такой способ сбора подписей считается наиболее эффективным, так как у граждан дома при себе всегда есть паспорта, а вот с собой их носят немногие».

Напомним, что выдвижение в кандидаты путем сбора подписей — один из трех способов участия в парламентских выборах. Баллотироваться в нижнюю палату также можно от трудового коллектива или политической партии. Более того, желающие стать народными избранниками вправе выдвигаться сразу двойным или тройным способом.

Участие в предвыборном состязании доступно большинству граждан нашей республики: действующее законодательство предъявляет лишь несколько требований — необходимо иметь белорусское гражданство, достигнуть возраста 21 года и постоянно проживать на территории страны.


Имеется еще два ограничения для реализации пассивного избирательного права (участия в голосовании) — непризнание дееспособности в судебном порядке и отбытие наказания в местах лишения свободы. Как ни парадоксально, но лица, находящиеся под следствием, в изоляторе, могут зарегистрироваться как кандидаты в депутаты, хотя не вправе участвовать в выборах в качестве избирателей.

После завершения этапа выдвижения регистрация кандидатов будет проходить в окружных избиркомах с 8 по 17 октября. Не позднее, чем на четвертый день после регистрации, сообщения об этом будут передаваться для опубликования в СМИ.

Затем в течение месяца до дня выборов, которые назначены на 17 ноября, развернется агитационная кампания — кандидаты должны будут убедить избирателей голосовать за себя.

Получив соответствующие удостоверения, кандидаты освобождаются от трудовых и служебных обязанностей. Они также могут зарегистрировать своих представителей по финансовым вопросам и доверенных лиц.

Как показала практика предыдущих избирательных кампаний, самые распространенные причины, по которым потенциальные кандидаты получали отказ в регистрации, — представление неверных сведений в декларации о доходах, наличие более 15% недействительных подписей из числа проверенных в подписных листах, а также факт отсутствия на территории округа организационной структуры партии, выдвинувшей своего представителя.

Отказ в регистрации кандидатом может считаться обоснованным еще и в том случае, если при сборе подписей используются лица, находящиеся в служебной зависимости от претендента на депутатское кресло, или, например, руководство предприятия организует такой сбор в рабочее время среди своих подчиненных.

Не зарегистрированные в качестве кандидатов претенденты на места в парламенте могут подать жалобы в Центризбирком. После их рассмотрения ЦИК имеет право отменить решения окружных комиссий и провести регистрацию кандидата. А если участник предвыборной гонки не согласен с постановлением Центральной комиссии, он имеет возможность в течение трех дней обжаловать его в Верховном суде. Только тогда формируются окончательные списки кандидатов в депутаты.

Если уже зарегистрированный кандидат в ходе агитационной кампании нарушает избирательное законодательство, неуважительно ведет себя по отношению к своим конкурентам, он может быть снят с предвыборной дистанции. Соответствующее решение принимает окружная избирательная комиссия — после двух предупреждений соискатель отстраняется от участия в выборах. За грубые нарушения закона — подкуп, шантаж или запугивание избирателя, клевету, оскорбление должностных лиц — избирком имеет право аннулировать регистрацию и без всяких предупреждений.
Поделиться
Последние известия





Блоги
Александр Федута
"Где эта улица, где этот дом, где эта барышня..."
Петр Рудковский
Чаму нас вучыць дыктатар Мугабэ
Александр Волчанин
Поддержали чернобыльцев.
Валерий Щукин
Как живут наши соседи
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o смертоносном топливе,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru