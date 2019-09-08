Выдвижение кандидатов в депутаты парламента стартовало 8 сентября

Об этом корреспонденту МЛЫН.BY сообщили в Центризбиркоме.





Баллотирующиеся в парламент вместе со своими командами будут собирать подписи, организуя пикеты на территории округов в местах массового скопления людей, например, возле крупных магазинов, торговых центров или у подземных переходов.





В каждую инициативную группу должно входить десять и более человек. Ее члены наделяются бланками подписных листов, изготовленных Центризбиркомом. Кстати, закон не запрещает одному и тому же лицу работать в нескольких инициативных группах одновременно. А вот основанием для отказа в регистрации группы может стать нарушение принципа добровольного участия в ней. Ранее фиксировались такие случаи, когда граждане, чьи имена заносились в списки групп, даже не были поставлены в известность об этом. Кроме того, в инициативную группу входят только лица, достигшие 18 лет.





Для выдвижения кандидатом претенденту на депутатское кресло необходимо собрать не менее 1 тысячи подписей избирателей в свою поддержку.





Как рассказала корреспонденту МЛЫН.BY председатель Центральной комиссии Лидия Ермошина, члены инициативных групп также могут устраивать обходы по домам и квартирам избирателей. Это не запрещается белорусским законодательством. По мнению главы ЦИК, «именно такой способ сбора подписей считается наиболее эффективным, так как у граждан дома при себе всегда есть паспорта, а вот с собой их носят немногие».





Напомним, что выдвижение в кандидаты путем сбора подписей — один из трех способов участия в парламентских выборах. Баллотироваться в нижнюю палату также можно от трудового коллектива или политической партии. Более того, желающие стать народными избранниками вправе выдвигаться сразу двойным или тройным способом.





Участие в предвыборном состязании доступно большинству граждан нашей республики: действующее законодательство предъявляет лишь несколько требований — необходимо иметь белорусское гражданство, достигнуть возраста 21 года и постоянно проживать на территории страны.









Имеется еще два ограничения для реализации пассивного избирательного права (участия в голосовании) — непризнание дееспособности в судебном порядке и отбытие наказания в местах лишения свободы. Как ни парадоксально, но лица, находящиеся под следствием, в изоляторе, могут зарегистрироваться как кандидаты в депутаты, хотя не вправе участвовать в выборах в качестве избирателей.





После завершения этапа выдвижения регистрация кандидатов будет проходить в окружных избиркомах с 8 по 17 октября. Не позднее, чем на четвертый день после регистрации, сообщения об этом будут передаваться для опубликования в СМИ.





Затем в течение месяца до дня выборов, которые назначены на 17 ноября, развернется агитационная кампания — кандидаты должны будут убедить избирателей голосовать за себя.





Получив соответствующие удостоверения, кандидаты освобождаются от трудовых и служебных обязанностей. Они также могут зарегистрировать своих представителей по финансовым вопросам и доверенных лиц.





Как показала практика предыдущих избирательных кампаний, самые распространенные причины, по которым потенциальные кандидаты получали отказ в регистрации, — представление неверных сведений в декларации о доходах, наличие более 15% недействительных подписей из числа проверенных в подписных листах, а также факт отсутствия на территории округа организационной структуры партии, выдвинувшей своего представителя.





Отказ в регистрации кандидатом может считаться обоснованным еще и в том случае, если при сборе подписей используются лица, находящиеся в служебной зависимости от претендента на депутатское кресло, или, например, руководство предприятия организует такой сбор в рабочее время среди своих подчиненных.





Не зарегистрированные в качестве кандидатов претенденты на места в парламенте могут подать жалобы в Центризбирком. После их рассмотрения ЦИК имеет право отменить решения окружных комиссий и провести регистрацию кандидата. А если участник предвыборной гонки не согласен с постановлением Центральной комиссии, он имеет возможность в течение трех дней обжаловать его в Верховном суде. Только тогда формируются окончательные списки кандидатов в депутаты.





Если уже зарегистрированный кандидат в ходе агитационной кампании нарушает избирательное законодательство, неуважительно ведет себя по отношению к своим конкурентам, он может быть снят с предвыборной дистанции. Соответствующее решение принимает окружная избирательная комиссия — после двух предупреждений соискатель отстраняется от участия в выборах. За грубые нарушения закона — подкуп, шантаж или запугивание избирателя, клевету, оскорбление должностных лиц — избирком имеет право аннулировать регистрацию и без всяких предупреждений.