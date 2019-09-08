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Звягинцев: Российский дракон людоедствует с особым размахом

Режиссер «Левиафана» – об освобождении коллеги Олега Сенцова.

– Я очень рад за Олега Сенцова. Очень рад, – прокомментировал МБХ медиа обмен пленными Киевом и Москвой российский режиссер Андрей Звягинцев. – Мужества этому человеку не занимать, возможно, он сумел бы выдержать и ещё большие тяготы, сверх тех, что выпали на его долю, однако любому куда лучше без них.

Уверен, сегодня огромная радость и для него, и для его близких. Родной человек дома. Что может быть лучше? Надеюсь, он вскоре вернётся к своим трудам, к писательству и к режиссуре.

Поспособствует ли этот обмен пленными изменению российско-украинских отношений, мне трудно судить. Полагаю, в этом решении больше политики, чем человеколюбия или желания укрепить связи между странами.


Значительно больше волнует внутренняя повестка: дракон людоедствует с особым размахом. Я и про судебные решения по «делу 27 июля»; и про сфабрикованное дело Юрия Дмитриева; и про подлую историю с сексотом из «Нового величия»; и про недавнюю совсем историю с двухлетней дочерью Ильи Азара, по воле ментов оставленную без присмотра в пустой квартире.

Вся эта нарастающая как снежный ком лютая бесчеловечность изумляет и печалит. Церковь безмолвствует. Народ говорит. Говорит шествиями на митингах и одиночными пикетами. На всём этом фоне даже радостные новости о людях, выпущенных на свободу, не так горячо радуют. В левый карман кладут, из правого кармана вынимают.
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