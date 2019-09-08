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К трем портретам в траурных рамках возложены цветы. По информации источника РБК, трое военнослужащих погибли 3 сентября, подорвавшись на мине. Знакомые одного из военных подтвердили РБК, что причиной его гибели стал взрыв мины.





По информации источника РБК, вечером 3 сентября группа из восьми человек проводила разведку. Недалеко от позиций сирийских войск они разделились на две подгруппы. Одна подгруппа попала под срабатывание мины (типа ОЗМ-72, осколочная заградительная мина). Вторая группа начала их спасение. В результате произошел еще один подрыв.





По словам собеседника РБК, три человека погибли, двое получили ранения. Погибли старший лейтенант Кирилл Никонов, капитан Дмитрий Сысков и майор Роман Мицык. По данным источника, они служили в Силах специальных операций ВС России.





Кириллу Никонову было 27 лет. Знакомые военного со ссылкой на его родителей рассказали РБК, что Никонов подорвался на мине. Он родился в Волгодонске (Ростовская область). Молодой человек служил в воинской части в Подмосковье. У него остались жена и двое детей. Похороны планируются 7 сентября, на Аллее воинской Славы Волгодонска. В администрации города РБК сообщили, что не располагают официальной информацией о гибели Кирилла Никонова.





Информацией о Дмитрии Сыскове и Романе Мицыке на момент публикации материала РБК не располагает.









Накануне Минобороны официально опровергало сообщения о гибели российских военных. В военном ведомстве отметили, что «никаких российских наблюдательных постов в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб не существует». Издание Almasdar News со ссылкой на сирийских боевиков из Национального фронта освобождения и «Ведомости» со ссылкой на военно-дипломатический источник 5 сентября сообщили о гибели троих российских военнослужащих в Сирии. По информации СМИ, причиной смерти стал взрыв двух гранат в районе наблюдательного поста у населенного пункта Джурин (провинция Идлиб). Также сообщалось о двух офицерах, получивших ранения.





РБК направил запрос в Минобороны России в контексте появления новых данных.