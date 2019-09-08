Пакистан закрыл небо для самолета президента Индии

«Мы приняли это решение, основываясь на поведении Индии», — приводит агентство слова Куреши. Как он отметил, Индия запросила Пакистан о возможности использовать его воздушное пространство для пролета самолета Ковинда, который намерен в воскресенье отправиться с визитом в Исландию. Исламабад ответил отказом.





В конце августа премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что не исключает возможности полного закрытия воздушного пространства страны для Индии. Министр гражданской авиации Индии Хардип Сингх Пури в ответ на это сообщил, что Нью-Дели в таком случае примет необходимые меры.





5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан осудил такое решение и отказался признавать его внутренним делом Индии.