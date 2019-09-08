Выборы проходят на фоне самых массовых за последние восемь лет протестов в Москве и рекордно низкого уровня доверия к власти. В большинстве случаев избиркомы отказали в регистрации кандидатам от оппозиции. Единый день голосования в 2018 году проходил в похожих условиях — тогда протесты и падение рейтингов власти из-за пенсионной реформы привели к поражению кандидатов Кремля на губернаторских выборах в трех регионах. Причем проиграли ставленники власти своим спарринг-партнерам, которых даже не рассматривали как потенциально опасных соперников.









В этом году избраться предстоит главам 16 регионов, среди которых Санкт-Петербург. Противостоять врио губернатору города Александру Беглову собирались 27 человек, но зарегистрироваться удалось лишь троим. А неделю назад конкурентов у Беглова осталось двое — режиссер Владимир Бортко, выдвинувшийся от КПРФ, объявил о снятии своей кандидатуры в прямом эфире во время теледебатов. Он заявил, что опасается фальсификаций, и выразил недовольство тем, что горизбирком решил организовать участковые избирательные комиссии в Псковской и Ленинградской областях, где сложно организовать наблюдение. Бортко объяснил, что собирался «играть в футбол, а не в подкидного дурака», и просто ушел из студии.









Также выборы главы республики пройдут в Ингушетии, но там руководителя выбирают не напрямую, а голосами депутатов местного парламента. По такой же схеме пройдут выборы руководителей Крыма и Кабардино-Балкарии, но они состоятся позже в этом году.





Кроме того, в трех административных центрах регионов будут выбирать мэров. Это столица Бурятии Улан-Удэ, столица Чукотки Анадырь, а также Новосибирск. В последнем главе города, коммунисту Анатолию Локотю противостоит соратник оппозиционера Алексея Навального Сергей Бойко.





Также в четырех избирательных округах состоятся и довыборы депутатов Госдумы — избиратели будут выбирать новых депутатов вместо нескольких ушедших досрочно. В Свердловской области, например, выдвинулся биатлонист Антон Шипулин, а в Хабаровском крае — певица Виктория (Вика) Цыганова.





Наконец, в 13 регионах выберут региональные парламенты. Среди них Москва — в этом году кампания по выборам в Мосгордуму вылилась в самые массовые за последние восемь лет уличные протесты. Поводом стал отказ избиркомов зарегистрировать оппозиционных кандидатов. Комиссии обнаружили в поданных ими подписях избирателей, чьей поддержкой заручились кандидаты, процент брака, превышающий допус ый. Оппозиционеры с этим не согласились, обвинив избиркомы в предвзятости, и вывели сторонников на улицы.





Власти же на этих выборах не стали выдвигать своих кандидатов от «Единой России», вероятно, опасаясь поражения. В итоге даже такие члены партии как лидер московских единороссов Андрей Метельский зарегистрировались как самовыдвиженцы. Решение они объяснили желанием представлять интересы всех москвичей. Эти кандидаты получили прозвище «самомедвеженцы», из-за отсылки к символу «Единой России» — медведю.









Противостоять им в основном будут представители думских партий — КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», им собирать подписи в поддержку своего выдвижения не пришлось.





Оппозиционер Алексей Навальный в ответ предложил сторонникам «Умное голосование» — поддержать на выборах того кандидата, у которого больше всего шансов победить выдвиженца от власти. Так, по плану Навального, можно лишить власть большинства в Мосгордуме. Эксперты Фонда борьбы с коррупцией Навального в большинстве округов предложили проголосовать за коммунистов.





В КПРФ инициативу Навального поддержали, но открестились от тактических союзов с ним, указав на сильные идеологические различия.