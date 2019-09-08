Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В России стартовал единый день голосования. Выборы пройдут во всех регионах

В России стартовал единый день голосования — выборы разного уровня проходят во всех 85 регионах. Наибольшее внимание приковано к Москве — в столице выбирают депутатов Мосгордумы — и к Петербургу — горожане голосуют за губернатора. Московская избирательная кампания отметилась массовыми уличными протестами из-за недопуска оппозиции. А в Петербурге основной конкурент врио главы города снялся с выборов за неделю до дня голосования.

В России стартовал единый день голосования. Выборы пройдут во всех регионах
Выборы проходят на фоне самых массовых за последние восемь лет протестов в Москве и рекордно низкого уровня доверия к власти. В большинстве случаев избиркомы отказали в регистрации кандидатам от оппозиции. Единый день голосования в 2018 году проходил в похожих условиях — тогда протесты и падение рейтингов власти из-за пенсионной реформы привели к поражению кандидатов Кремля на губернаторских выборах в трех регионах. Причем проиграли ставленники власти своим спарринг-партнерам, которых даже не рассматривали как потенциально опасных соперников.


В этом году избраться предстоит главам 16 регионов, среди которых Санкт-Петербург. Противостоять врио губернатору города Александру Беглову собирались 27 человек, но зарегистрироваться удалось лишь троим. А неделю назад конкурентов у Беглова осталось двое — режиссер Владимир Бортко, выдвинувшийся от КПРФ, объявил о снятии своей кандидатуры в прямом эфире во время теледебатов. Он заявил, что опасается фальсификаций, и выразил недовольство тем, что горизбирком решил организовать участковые избирательные комиссии в Псковской и Ленинградской областях, где сложно организовать наблюдение. Бортко объяснил, что собирался «играть в футбол, а не в подкидного дурака», и просто ушел из студии.


Также выборы главы республики пройдут в Ингушетии, но там руководителя выбирают не напрямую, а голосами депутатов местного парламента. По такой же схеме пройдут выборы руководителей Крыма и Кабардино-Балкарии, но они состоятся позже в этом году.

Кроме того, в трех административных центрах регионов будут выбирать мэров. Это столица Бурятии Улан-Удэ, столица Чукотки Анадырь, а также Новосибирск. В последнем главе города, коммунисту Анатолию Локотю противостоит соратник оппозиционера Алексея Навального Сергей Бойко.

Также в четырех избирательных округах состоятся и довыборы депутатов Госдумы — избиратели будут выбирать новых депутатов вместо нескольких ушедших досрочно. В Свердловской области, например, выдвинулся биатлонист Антон Шипулин, а в Хабаровском крае — певица Виктория (Вика) Цыганова.

Наконец, в 13 регионах выберут региональные парламенты. Среди них Москва — в этом году кампания по выборам в Мосгордуму вылилась в самые массовые за последние восемь лет уличные протесты. Поводом стал отказ избиркомов зарегистрировать оппозиционных кандидатов. Комиссии обнаружили в поданных ими подписях избирателей, чьей поддержкой заручились кандидаты, процент брака, превышающий допус ый. Оппозиционеры с этим не согласились, обвинив избиркомы в предвзятости, и вывели сторонников на улицы.

Власти же на этих выборах не стали выдвигать своих кандидатов от «Единой России», вероятно, опасаясь поражения. В итоге даже такие члены партии как лидер московских единороссов Андрей Метельский зарегистрировались как самовыдвиженцы. Решение они объяснили желанием представлять интересы всех москвичей. Эти кандидаты получили прозвище «самомедвеженцы», из-за отсылки к символу «Единой России» — медведю.


Противостоять им в основном будут представители думских партий — КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», им собирать подписи в поддержку своего выдвижения не пришлось.

Оппозиционер Алексей Навальный в ответ предложил сторонникам «Умное голосование» — поддержать на выборах того кандидата, у которого больше всего шансов победить выдвиженца от власти. Так, по плану Навального, можно лишить власть большинства в Мосгордуме. Эксперты Фонда борьбы с коррупцией Навального в большинстве округов предложили проголосовать за коммунистов.

В КПРФ инициативу Навального поддержали, но открестились от тактических союзов с ним, указав на сильные идеологические различия.
TUT.by
Поделиться
Последние известия





Блоги
Александр Федута
"Где эта улица, где этот дом, где эта барышня..."
Петр Рудковский
Чаму нас вучыць дыктатар Мугабэ
Александр Волчанин
Поддержали чернобыльцев.
Валерий Щукин
Как живут наши соседи
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o смертоносном топливе,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru