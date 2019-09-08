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Пентагон призвал РФ вести себя как "нормальная страна"

Глава Пентагона Марк Эспер выступая на пресс-конференции с главой МВД Франции Флоранс Парли посоветовал Российской Федерации изменить свое поведение и стать "нормальной страной". Об этом пишет Liberation.

"Было бы прекрасно, если бы Россия могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие наши союзники по НАТО… России нужно изменить свое поведение и вести себя в соответствии с правилами и нормами. Это лучший способ двигаться вперед",  – сказал Эспер.

"Мы не можем игнорировать последние годы, когда Россия вторглась в Грузию, захватила Крым, оккупировала часть Украины и угрожает странам Балтии",  – добавил глава Пентагона.

Эспер напомнил о пагубном влиянии Москвы в Европе и ее стремлении ослабить НАТО. Он выразил сожаление, что США и Россия сейчас имеют разногласия по многим вопросам.


"Наша цель  – попытаться поставить их (Россию) на лучший путь, где мы сможем работать вместе и сконцентрироваться не на разногласиях, а на том, в чем сходимся, и сотрудничать для нашего общего экономического процветания, продвигая наши ценности и интересы",  – заключил Эспер.
Фокус
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