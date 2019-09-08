Пентагон призвал РФ вести себя как "нормальная страна"

"Было бы прекрасно, если бы Россия могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие наши союзники по НАТО… России нужно изменить свое поведение и вести себя в соответствии с правилами и нормами. Это лучший способ двигаться вперед", – сказал Эспер.





"Мы не можем игнорировать последние годы, когда Россия вторглась в Грузию, захватила Крым, оккупировала часть Украины и угрожает странам Балтии", – добавил глава Пентагона.





Эспер напомнил о пагубном влиянии Москвы в Европе и ее стремлении ослабить НАТО. Он выразил сожаление, что США и Россия сейчас имеют разногласия по многим вопросам.









"Наша цель – попытаться поставить их (Россию) на лучший путь, где мы сможем работать вместе и сконцентрироваться не на разногласиях, а на том, в чем сходимся, и сотрудничать для нашего общего экономического процветания, продвигая наши ценности и интересы", – заключил Эспер.