Об этом Карпентер написал в Twitter.





"Я бы очень осторожно трактовал это как шаг к прекращению войны. Август был одним из самых кровавых месяцев в Донбассе за долгое время. Что еще важнее, ни одна страна не стимулирует Путина к деэскалации", – написал он.





Он отметил, что, безусловно, есть причина для радости по поводу освобождения 35 украинцев.





"Прежде всего, стоит порадоваться за украинцев, которых незаконно удерживали в российских тюрьмах, а также за их семьи. Некоторые из этих несчастных были отправлены гнить в тюрьмах в Сибирь, как Сенцов", – написал Карпентер.





Он выразил понимание разочарованием семей погибших в катастрофе Боинга рейса МН17 из-за того, что Украина передала России возможного свидетеля этого происшествия Владимира Цемаха.









"Украина, похоже, пыталась удержаться от выдачи Владимира Цемаха, командовавшего подразделением противовоздушной обороны, вовлеченным в сбивание МН-17. Но Россия настаивала на включении его в список, угрожая сорвать договоренности, если он не был бы их частью", – пояснил он.





Эксперт раскритиковал решение президента США Дональда Трампа о замораживании средств, выделенных Конгрессом США на военную помощь Украине.





"Эти решения Трампа дают Путину именно то, чего он хочет – без всякой уступки со стороны Кремля. Это вряд приближает к решению (конфликта), но сегодня все равно счастливый день", – подытожил он.