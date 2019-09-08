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Американский эксперт призвал не переоценивать значение обмена пленными между Россией и Украиной

Старший директор Центра Байдена Майкл Карпентер призвал не переоценивать значение последнего обмена пленными как шага к прекращению войны на Донбассе. По его словам, ни одна страна мира не стимулирует президента России Владимира Путина к деэскалации.

 Об этом Карпентер написал в Twitter.

"Я бы очень осторожно трактовал это как шаг к прекращению войны. Август был одним из самых кровавых месяцев в Донбассе за долгое время. Что еще важнее, ни одна страна не стимулирует Путина к деэскалации",  – написал он.

Он отметил, что, безусловно, есть причина для радости по поводу освобождения 35 украинцев.

"Прежде всего, стоит порадоваться за украинцев, которых незаконно удерживали в российских тюрьмах, а также за их семьи. Некоторые из этих несчастных были отправлены гнить в тюрьмах в Сибирь, как Сенцов",  – написал Карпентер.

Он выразил понимание разочарованием семей погибших в катастрофе Боинга рейса МН17 из-за того, что Украина передала России возможного свидетеля этого происшествия Владимира Цемаха.


"Украина, похоже, пыталась удержаться от выдачи Владимира Цемаха, командовавшего подразделением противовоздушной обороны, вовлеченным в сбивание МН-17. Но Россия настаивала на включении его в список, угрожая сорвать договоренности, если он не был бы их частью",  – пояснил он.

Эксперт раскритиковал решение президента США Дональда Трампа о замораживании средств, выделенных Конгрессом США на военную помощь Украине.

"Эти решения Трампа дают Путину именно то, чего он хочет  – без всякой уступки со стороны Кремля. Это вряд приближает к решению (конфликта), но сегодня все равно счастливый день",  – подытожил он.
Фокус
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