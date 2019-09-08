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Жалобы на невключение в окружные избирательные комиссии отклоняются по всей стране

6 сентября по стране прошло рассмотрение ряда гражданских дел по жалобам оппозиционных партий и общественных объединений на невключение их представителей в состав окружных избирательных комиссий. Жалобы подавали представители Объединенной гражданской партии, Партии БНФ, "Руху за свабоду" и Белорусской социал-демократической партии (Грамада).

Судья Гродненского областного суда Зоя Никольская с участием прокурора Снежаны Дворниковой рассмотрела жалобу Объединенной гражданской партии на невключение в состав комиссий ее членов. Интересы региональной структуры на суде представлял Павел Драчев. Он поддержал изложенное в жалобе: Гродненский филиал ОГП выдвигал шесть своих представителей в территориальную и окружные избирательные комиссии. В ТИК был выдвинут Игорь Константинович Банцер, в окружные избирательные комиссии: по Гродненскому-Октябрьскому избирательному округу №50 - Павел Драчов, Гродненскому-Центральному №51 - Ежи Григенча, Гродненскому-Ленинскому №52 - Сергей Уланович, Ивьевскому №54 - Иван Сташкевич, Сморгонскому №59 - Николай Уласевич. Ни один из этих известных людей не был включен в состав ТИК и ОИК. 

Администрацию области на суде представляли чиновники облисполкома - заместитель начальника Главного управления облисполкома Сергей Хацук и заместитель начальника Главного управления юстиции Елена Новик. Они утверждали, что не согласны с позицией заявителя жалобы и считают, что комиссии сформированы согласно законодательству. В итоге судья встала на сторону чиновников и не удовлетворила жалобу ОГП.


В том же суде другая судья Людмила Малючок рассматривала жалобу объединения "Рух за свабоду". Представитель этой организации в суд на рассмотрение жалобы не явился. "Рух за свабоду" выдвигал в комиссии аж 13 человек. В ТИК был выдвинут Александр Зарембюк, еще 12 человек - в различные окружные комиссии области. Ни один из 13 не было в состав комиссий. А между тем среди выдвиженцев были такие известные не только в области, но и в Беларуси, личности как Александр Масюк, Николай Бовсюк, Сергей Черняк, Валерий Минец, Ольга Быковская, и другие.

Характерной особенностью этого рассмотрения жалобы было то, что Людмила Малючок вела заседание по-белорусски, тоже по-белорусски выступала прокурор Снежана Дворникова. Упомянутые выше чиновники облисполкома выступали по-русски. Ввиду отсутствия представителя заявителя жалобы его рассмотрение было достаточно быстрым. В итоге суд также предсказуемо не удовлетворил жалобу "Руху за свабоду".

Также Брестский областной суд отказал 10 избирателям Березы в удовлетворении жалобы о невключение члена Партии БНФ Анатолия Сахоруши в состав окружной избирательной комиссии N9.


В Минском областном суде рассматривалась жалоба Белорусской социал-демократической партии (Грамада). На заседание присутствовал ее представитель Иван Лобачёв, представитель минского Совета депутатов и пр тавитель минского исполнительного комитета. Свою позицию Лобачев выразил так: «я хочу одно, чтобы отменили решение». Никаких обоснованных замечаний и конкретных фактов им высказано не было. На уточняющие вопросы судьи и прокурора, например о том, кто конкретно присутствовал на заседании избирательной комиссии; какие конкретно были нарушения; почему партии «Грамада» должен быть предоставлен приоритет; какие конкретно факты фальсификации он может озвучить, у заявителя отсутствовали ответы. Свою позицию он аргументировал тем, что в комиссии одни и те же люди преклонного возраста и из представителей "Грамады" выбрали только 1 человека. Представители минского Совета депутатов и исполнительного комитета утверждали, что у заявителя нет обоснованных замечаний. В итоге суд также оставил жалобу без удовлетворения, сообщает сайт компании "Правозащитники за свободные выборы".
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