Россия освободила 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, и режиссера Олега Сенцова. Среди освобожденных Киевом - глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.





Но в Москве и Киеве освобожденных встречали по-разному.





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Президент Украины Владимир Зеленский лично за руку приветствовал каждого прибывшего спецрейсом из Москвы, пишет Русская служба Би-би-си.





Встречать украинских пленных, помимо президента, родных и друзей, приехали в аэропорт "Борисполь" глава СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, генпрокурор Руслан Рябошапка, а также десятки журналистов и активистов.





REUTERS





Долгожданная встреча: Олег Сенцов заключен в объятия.





На летное поле в Киеве были допущены даже дети.









Родственники украинских пленных перед встречей в аэропорту "Борисполь".





Как сообщает Украинская служба Би-би-си, журналист Роман Сущенко после прилета рассказал, что "чувства прекрасные", и добавил, что больше всего хочет поесть арбузов.









НИКОЛЬСКИЙ АЛЕКСЕЙ/ТАСС





Президент России Владимир Путин тем временем отмечал в Москве День города и побывал на ВДНХ, где обратился к собравшимся с дружественным словом.





К правительственному терминалу аэропорта "Внуково-2" никого не пускали, и журналисты ловили момент у закрытых ворот.





"Это выглядит так - выезжают затонированные автобусы из-за ворот, никто не знает, развезли их уже, или они еще внутри", - передал наш корреспондент Илья Барабанов.





AFP/GETTY

Затем два автобуса с затонированными стеклами в сопровождении полиции покинули территорию аэропорта "Внуково-2".





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Главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского встречал лично генеральный директор российского международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и увез его на своем автомобиле.



