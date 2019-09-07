Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Фотофакт: Зеленский был на летном поле, Путин - на Дне города. Как встречали пленных в Киеве и Москве

В субботу, 7 сентября, состоялся долгожданный обмен заключенными между Россией и Украиной.

Россия освободила 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, и режиссера Олега Сенцова. Среди освобожденных Киевом - глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

Но в Москве и Киеве освобожденных встречали по-разному.

AFP/GETTY

Президент Украины Владимир Зеленский лично за руку приветствовал каждого прибывшего спецрейсом из Москвы, пишет Русская служба Би-би-си.

Встречать украинских пленных, помимо президента, родных и друзей, приехали в аэропорт "Борисполь" глава СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, генпрокурор Руслан Рябошапка, а также десятки журналистов и активистов.

REUTERS

Долгожданная встреча: Олег Сенцов заключен в объятия.

На летное поле в Киеве были допущены даже дети.


Родственники украинских пленных перед встречей в аэропорту "Борисполь".

Как сообщает Украинская служба Би-би-си, журналист Роман Сущенко после прилета рассказал, что "чувства прекрасные", и добавил, что больше всего хочет поесть арбузов.


НИКОЛЬСКИЙ АЛЕКСЕЙ/ТАСС

Президент России Владимир Путин тем временем отмечал в Москве День города и побывал на ВДНХ, где обратился к собравшимся с дружественным словом.

К правительственному терминалу аэропорта "Внуково-2" никого не пускали, и журналисты ловили момент у закрытых ворот.

"Это выглядит так - выезжают затонированные автобусы из-за ворот, никто не знает, развезли их уже, или они еще внутри", - передал наш корреспондент Илья Барабанов.

AFP/GETTY
Затем два автобуса с затонированными стеклами в сопровождении полиции покинули территорию аэропорта "Внуково-2".

AFP/GETTY

Главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского встречал лично генеральный директор российского международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и увез его на своем автомобиле.
Поделиться
Последние известия





Блоги
Александр Федута
"Где эта улица, где этот дом, где эта барышня..."
Петр Рудковский
Чаму нас вучыць дыктатар Мугабэ
Александр Волчанин
Поддержали чернобыльцев.
Валерий Щукин
Как живут наши соседи
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o смертоносном топливе,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru