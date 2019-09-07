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МИД Беларуси прокомментировал «35 на 35»

В Беларуси рады случившемуся обмену заключенными между Россией и Украиной. Это очень значимый шаг, благородное дело, заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Фото: Reuters

«Гуманитарный процесс сдвинулся с мертвой точки. Стороны напрямую достигли договоренности об обмене. Мы считаем, что это очень положительные сдвиги, конкретное действие, выполнение важного пункта минских соглашений. И мы это горячо приветствуем», — сказал представитель МИД.

В ведомстве отметили, что это первый шаг, он всегда дается трудно, пишет tut.by

«Президент Беларуси постоянно подчеркивал необходимость искренней заинтересованности всех сторон в урегулировании ситуации. Понимаем, что сегодня сдвинуть процесс с мертвой точки можно только, если начинать с малых шагов. Мы надеемся, что это позитивное движение продолжится и в конечном итоге приведет к главному результату — миру! Беларусь делала и будет делать для этого все от нее зависящее», — подчеркнул он.

Напомним, 7 сентября Украина и Россия провели обмен заключенными по формуле «35 на 35». В аэропорту Киева прибывших украинских моряков и режиссера Олега Сенцова встречал президент страны Владимир Зеленский.
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