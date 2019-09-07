МИД Беларуси прокомментировал «35 на 35»

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«Гуманитарный процесс сдвинулся с мертвой точки. Стороны напрямую достигли договоренности об обмене. Мы считаем, что это очень положительные сдвиги, конкретное действие, выполнение важного пункта минских соглашений. И мы это горячо приветствуем», — сказал представитель МИД.





В ведомстве отметили, что это первый шаг, он всегда дается трудно, пишет tut.by





«Президент Беларуси постоянно подчеркивал необходимость искренней заинтересованности всех сторон в урегулировании ситуации. Понимаем, что сегодня сдвинуть процесс с мертвой точки можно только, если начинать с малых шагов. Мы надеемся, что это позитивное движение продолжится и в конечном итоге приведет к главному результату — миру! Беларусь делала и будет делать для этого все от нее зависящее», — подчеркнул он.





Напомним, 7 сентября Украина и Россия провели обмен заключенными по формуле «35 на 35». В аэропорту Киева прибывших украинских моряков и режиссера Олега Сенцова встречал президент страны Владимир Зеленский.



