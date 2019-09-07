Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с успешным событием

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Россия и Украина совершили обмен большого числа заключенных. Очень хорошие новости, возможно, [это] первый гигантский шаг к миру. Поздравляю обе страны», — написал политик.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными. По словам политика, к успеху привели не только переговоры нового президента страны с российским руководством, но и решение Международного морского трибунала, которое было вынесено во времена правления Порошенко, пишет Лента.ру.
Поделиться
Последние известия





Блоги
Александр Федута
"Где эта улица, где этот дом, где эта барышня..."
Петр Рудковский
Чаму нас вучыць дыктатар Мугабэ
Александр Волчанин
Поддержали чернобыльцев.
Валерий Щукин
Как живут наши соседи
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o смертоносном топливе,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru