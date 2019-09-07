Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с успешным событием
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Россия и Украина совершили обмен большого числа заключенных. Очень хорошие новости, возможно, [это] первый гигантский шаг к миру. Поздравляю обе страны», — написал политик.
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными. По словам политика, к успеху привели не только переговоры нового президента страны с российским руководством, но и решение Международного морского трибунала, которое было вынесено во времена правления Порошенко, пишет Лента.ру.
18:14 07/09/2019