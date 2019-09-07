Какая песня без баяна? Геннадий Давыдько идет в депутаты
Экс-глава Белтелерадиокомпании, руководитель общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько будет баллотироваться на парламентских выборах, которые пройдут 17 ноября.
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Геннадий Давыдько будет выдвигаться в Минске на Восточном избирательном округе номер 107. Он уже зарегистрировал инициативную группу по сбору подписей. Информация об этом опубликована на сайте Администрации Советского района.
Депутатом Давыдько уже был — в 2004 году он прошел в Палату представителей. «Белую Русь» Давыдько возглавил в феврале прошлого года, а в феврале этого — стал сенатором.
Геннадий Давыдько родился в 1955 году в Сенно Витебской области. Окончил Дальневосточный педагогический институт искусств, Белорусскую академию искусств. Был артистом Оренбургского областного драматического театра имени Горького, Могилевского областного театра драмы и комедии имени Дунина-Марцинкевича, Национального академического театра имени Янки Купалы. Заслуженный артист Республики Беларусь. В 1997 году стал генеральным директором Купаловского театра. 28 декабря 2010 года назначен председателем Национальной государственной телерадиокомпании Беларуси. 19 января 2018 года стал новым главой «Белой Руси». 6 февраля 2018 года был освобожден от должности председателя Белтелерадиокомпании.
17:59 07/09/2019