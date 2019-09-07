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Путин «не особенно рвался туда ехать»

Глава Беларуси прокомментировал свое решение не ехать в Польшу на отмечание 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

 Об этом сообщили в его пресс-службе.

Александр Лукашенко отметил, что был не против провести памятные мероприятия по случаю начала Второй мировой войны. И представители Беларуси в это время были в Польше.

«Да, Президент туда не поехал. Так не я один не поехал. И это не выпад против Запада. Мы очень хорошо относимся к польскому народу и будем к ним так относиться», – сказал глава Беларуси.

Относительно того, что в Польшу не пригласили главу России Владимира Путина, он заявил, что это дело поляков. По его словам, и сам Путин «не особенно рвался туда ехать». Но Лукашенко признал, что ему не нравится это, потому что «вклад основной в победу внесли именно русские люди».


Напомним, что глава Беларуси Александр Лукашенко отказался от приглашения президента Польши Анджея Дуды посетить мероприятия к 80-летию начала Второй мировой войны. Вместо него белорусскую сторону в Варшаве представлял посол Владимир Чушев. В России приветствовали такое решение официального Минска.

Лукашенко о Болтоне: Приехал и приехал

Прокомментировал глава Беларуси и различные предположения относительно приезда в Беларусь 29 августа советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Лукашенко напомнил, что перед этим Болтон посетил Россию.


«Мы же спокойно это переносили. Мы не возникали. Приехал и приехал», – сказал он.

Глава Беларуси отметил, что хочет наладить отношения с США, как это делает и Россия.

«Меня же руководство России в этом не упрекает. Это конспирология вокруг так называемых политологов, социологов, журналистов отдельных прикормленных. Вот они и начинают там «бомбить» со всех сторон. Ясно, кто-то заказывает. Я знаю, кто», – сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что несмотря на критику, Беларусь останется с Россией, «несмотря даже на ту политику по углеводородам, торможение наших продуктов питания».

Напомним, что глава Беларуси Александр Лукашенко отказался от приглашения президента Польши Анджея Дуды посетить мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. Вместо него белорусскую сторону в Варшаве представлял посол Владимир Чушев. В России приветствовали такое решение официального Минска.
belsat.eu
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