«Да, обмен состоялся. Мы приветствуем и рады, что российские граждане вернулись домой», — сказал он.





Песков подтвердил, что в Россию, в частности, вернулся главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. Других участников обмена он называть не стал.





«Там Вышинский есть. Списки последуют позже. Пока в целом оценка такая», — заявил Песков.





AP Photo/Efrem Lukatsky





Ранее во Внуково приземлился самолет специального летного отряда «Россия» с российскими гражданами, освобожденными в рамках обмена. Украинский спецборт примерно в то же время сел в аэропорту Киева.





Как сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, обмен состоялся по формуле «35 на 35».



