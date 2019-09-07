Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Кремль прокомментировал обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной

Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоялся. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Да, обмен состоялся. Мы приветствуем и рады, что российские граждане вернулись домой», — сказал он.

Песков подтвердил, что в Россию, в частности, вернулся главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. Других участников обмена он называть не стал.

«Там Вышинский есть. Списки последуют позже. Пока в целом оценка такая», — заявил Песков.

AP Photo/Efrem Lukatsky


Ранее во Внуково приземлился самолет специального летного отряда «Россия» с российскими гражданами, освобожденными в рамках обмена. Украинский спецборт примерно в то же время сел в аэропорту Киева.

Как сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, обмен состоялся по формуле «35 на 35».
tass.ru
Поделиться
Последние известия





Блоги
Александр Федута
"Где эта улица, где этот дом, где эта барышня..."
Петр Рудковский
Чаму нас вучыць дыктатар Мугабэ
Александр Волчанин
Поддержали чернобыльцев.
Валерий Щукин
Как живут наши соседи
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o смертоносном топливе,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru