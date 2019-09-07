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Андрей Егоров: «Минск хочет денег от любых партнеров»

«Белорусский способ рассуждения о «союзной интеграции» настолько сложен, что, кроме нас, белорусов, вряд ли кто способен его понять».

Андрей Егоров: «Минск хочет денег от любых партнеров»
Фото: eurobelarus.info
Визит Джона Болтона в Беларусь сразу же оброс конспирологическими версиями. «Советник по национальной безопасности Джон Болтон посетит Минск 29 августа, встретится с президентом Лукашенко и министром иностранных дел Макеем, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности и подчеркнуть поддержку США суверенитета и независимости Беларуси», - так анонсировало визит американское посольство в Минске.

Никаких решений по итогам встречи принято не было, а обе стороны ограничились нейтральными комментариями и сдержанными оценками. По словам Макея, «мы договорились, что надо продолжать диалог, не уходить от острых тем, а пытаться найти разрешение тех вопросов, которые лежат на поверхности», а также «мы хотим просто равноправного торгово-экономического, политического, гуманитарного и иного сотрудничества и взаимодействия. И мы готовы к этому. Да, этот процесс не простой с учетом того, что определенные ограничения пока еще существуют в наших отношениях».


Политолог, старший аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров в интервью «БелГазете» подчеркнул, что только обострение обстановки в регионе вынуждает США идти на контакт с Минском. 

«ПОЗИЦИЯ ВАШИНГТОНА НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ»

- Как изменилась позиция Вашингтона по отношению к официальному Минску?

- Позиция Вашингтона не изменилась. Вопросы прав человека являются важными, но не менее значимой является и безопасность в регионе, в котором роль Беларуси достаточно важна. В США хотели бы, чтобы Беларусь и далее придерживалась нейтралитета. А потому, хотя взаимоотношения с Беларусью складываются сложно, с ней необходимо продолжать диалог и двигаться в направлении улучшения отношений.

- А чего хочет и добивается официальный Минск от Соединенных Штатов?

- Минск в первую очередь хочет денег от любых партнеров, с которыми общается. И неважно, где они находятся: в Азии, Африке, Северной Америке или на наших восточных границах - от всех Минск хочет денег. Это насущный вопрос для Беларуси и белорусской экономики, в том числе для выживания существующей политической системы. Так что с интересами все просто.

Кроме того, Минску, конечно, хочется иметь определенный дипломатический контрбаланс российскому влиянию в Беларуси и в регионе, поэтому поддержание хороших отношений с Соединенными Штатами играет роль такого своеобразного контрбаланса. Понятно, что США не могут играть в Беларуси ту же роль, что и Россия, но в символическом пла , в дипломатических отношениях, это очень важно для белорусских властей.

- Получится ли перезапустить отношения Минска и Вашингтона и начать их «с нового листа», как выразился Лукашенко?

- Нет, конечно: не будет никаких новых листов и перевернутых страниц. Ничего невозможно начать заново: есть история конфликта, никуда не делись принятые решения, и люди, их принимавшие, находятся на прежних местах, ничего сильно не изменилось в общих подходах в политике Соединенных Штатов, да и в самой Беларуси ничего не поменялось. Изменился только политический контекст в регионе, который и влияет на улучшение отношений Минска и Вашингтона.

- Каковы перспективы возвращения послов?

- Сложно говорить, что происходит в реальности, поскольку есть ряд вопросов, ряд нюансов, которыми необходимо владеть, чтобы сделать более-менее точные прогнозы. Но, как мне кажется, если ничего критического не случится в двусторонних отношениях или не произойдет эксцессов в самой Беларуси (с правами человека, например), то, в принципе, стороны вернутся как минимум к обсуждению вопроса возвращения послов. Думаю, это может произойти в течение ближайшего полугода. Стороны будут двигаться к решению проблемы, но когда следует ожидать возвращения послов, сказать сложно. 

«США ДАЕТ МИНСКУ ПРИЗРАК ГАРАНТИЙ»

- Накануне визита Болтона в Минск появилась информация, что Белорусская нефтяная компания наняла лоббиста для отмены американских санкций в отношении Беларуси с целью организовать поставку сырой нефти в нашу страну. Что стоит за этим вбросом?

- Не хотелось бы строить конспирологические версии. Возможно, это обычная утечка информации, которая никак не связана с визитом Болтона. Но сама по себе информация, если это правда, говорит о том, что Беларусь ищет возможности альтернативных поставок нефти - так почему бы и не из США? Вовлечение Штатов в игру на том поле, где раньше играла Россия, позволяет Беларуси иметь если не дополнительные гарантии, то хотя бы призрак гарантий, что более жесткого сценария не случится. Хотя я бы назвал эту информацию мутной спекуляцией.

- Наблюдатели все еще гадают о миссии Джона Болтона. Политолог Денис Мельянцов высказал версию, что советник президента США приезжал прозондировать возможный ответ Беларуси и России на появление «форта Трампа» в Польше. «Главным событием в Польше должно было стать не поминание 39-го года, а соглашение об американской военной базе - пресловутом форте «Трамп». Но вопрос упирался в симметричный ответ русских. В Беларуси. И тут на сцену выходит Лукашенко, который ставит свои условия и отказывается ехать в Польшу тоже под надуманным предлогом. Трамп засылает Болтона с целью выяснить окончательный ответ. Ответ получен. Трамп отказывается ехать, так как форта Трампа не будет и подписывать нечего»,- написал политолог. Как вам такая версия?

- Учитывая географию визита Болтона - Украина, Молдова, Беларусь, - который не открыл новых перспектив для указанных стран, осмелюсь предположить, что главная цель визита - разведывательная. Почему бы и не разведать обстановку? Как Беларусь относится к российскому влиянию, насколько она ангажирована в российские военные планы, как Беларусь собирается реагировать на возможное открытие «форта Трампа», что произойдет с отношениями Беларуси и Украины, если случится «углубленная интеграция» - весь комплекс вопросов, который так или иначе затрагивает региональную безопасность, Болтон пытался прояснить в разговоре с Лукашенко.

- Означает ли отмена визита Трампа в Польшу, что асимметричный ответ России в Беларуси вынудил его отказаться от создания «форта Трампа»?

- Нет, это чистая спекуляция. Интересная, прекрасная версия, но спекулятивная: может, так, а может быть, и нет.

 

«МОСКВУ УДОВЛЕТВОРЯЕТ ПРОЦЕСС ИНТЕГРАЦИИ»

- Уже на следующее утро после визита советника президента США Владимир Путин позвонил Лукашенко. Приезд Болтона скажется каким-либо образом на белорусско-российских отношениях?

- Никак не скажется. Предполагалось, что российские СМИ гораздо жестче отреагируют на скорый визит Болтона. Но они отреагировали достаточно спокойно: нет традиционной истерики, прыганий с бубнами. Визит Болтона не давал никаких оснований для особого беспокойства Кремля. Спокойные СМИ - спокойный Кремль.

- А почему российская пресса, использующая в последнее время любой удобный повод для наезда на Беларусь, в этот раз промолчала? Ведь подвернулся такой хороший случай!

- Видимо, Москву удовлетворяет процесс «углубления интеграции», поэтому там и не хотят создавать дополнительного негативного фона улучшающимся отношениям, готовящимся договоренностям. Процесс проходит в позитивном ключе. А раздувать негативную риторику на фоне позитивных отношений - только портить информационный фон. А претензии могут обидеть официальный Минск и привести к срыву переговоров. Не хочется давать белорусам лишний повод выкаблучиваться.

- Какую картинку «углубленной интеграции» увез в США Болтон?

- Думаю, Болтон ничего не понял. Белорусский способ рассуждения о «союзной интеграции» настолько сложен, что, кроме нас, белорусов, вряд ли кто способен его понять. Думаю, Болтон увез весьма общее представление о позиции официального Минска: мы хотим интегрироваться с Россией и жить в мире, но в разных государствах, создать единый рынок, но не менять никаких институтов управления, чтобы Россия оплачивала наши долги, а мы бы ничего не делали. В общем, ясно, что ничего не ясно. Тем более что и сам процесс организован в асимметричном режиме: за экономическую помощь мы платим символическую цену, Россия платит за то, что мы подавляем собственный суверенитет, национальную культуру и белорусский язык, сохраняя себя в русском пространстве. Получается такой мутный клубок запутанных отношений, в котором и сам белорус запутается.
Юрась Дубина
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