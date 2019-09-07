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Большой обмен: самолет с украинcкими политзаключенными приземлился в "Борисполе"

Моряков и политзаключенных встречает президент и главы силовых ведомств

Большой обмен: самолет с украинcкими политзаключенными приземлился в "Борисполе"
В аэропорту "Борисполь" приземлился самолет, на борту которого находятся моряки и политзаключенные.

По предварительным данным, в рамках обмена удерживаемыми лицами Россия освободила 24 моряка и 11 политзаключенных: Олега Сенцова, Романа Сущенко, Евгений и Артур Пановых, Александра Кольченко, Станислава Клиха, Николая Карпюка, Павла Гриба, Алексея Сизоновича, Евгения Балуха и Эдема Бекирова.

Встречают украинцев в аэропорту их родственники, а также президент Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, глава СБУ Иван Баканов и глава МВД Арсен Аваков.
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