В аэропорту "Борисполь" приземлился самолет, на борту которого находятся моряки и политзаключенные.





По предварительным данным, в рамках обмена удерживаемыми лицами Россия освободила 24 моряка и 11 политзаключенных: Олега Сенцова, Романа Сущенко, Евгений и Артур Пановых, Александра Кольченко, Станислава Клиха, Николая Карпюка, Павла Гриба, Алексея Сизоновича, Евгения Балуха и Эдема Бекирова.





Встречают украинцев в аэропорту их родственники, а также президент Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, глава СБУ Иван Баканов и глава МВД Арсен Аваков.