



Фото: РИА Новости

Об этом сообщил журналист Александр Коц в своем Telegram-канале.





Информацию также подтвердил автор Telegram-канала «Железный Зэк» Игорь Кимаковский, еще один участник обмена.

О том, что Цемаха планируют обменять на Сенцова, стало известно еще 5 сентября, когда бывшего военнослужащего отпустили из-под стражи. За два дня до этого голландская прокуратура направила Украине требование не выдавать мужчину России и попросила о возможности допросить его, а 5 сентября аналогичное обращение на имя президента Владимира Зеленского поступило от группы из 40 евродепутатов, пишет Лента.ру.





Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся утром 7 сентября, переговоры об этом велись около двух месяцев. Помимо Цемаха, в Москву также улетел главред РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и еще 11 россиян, которых помиловал Зеленский. Россия передала Украине режиссера Олега Сенцова и всех задержанных в Керченском проливе моряков. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».





Бывшего начальника ПВО ДНР Владимира Цемаха задержали 4 июля в его доме на территории непризнанной республики. Украинские спецслужбы считают его причастным к крушению «Боинга», поскольку он служил в городе Снежное, недалеко от которого был сбит лайнер. Однако, по словам дочери Цемаха, он получил эту должность только в октябре, через три месяца после катастрофы, а власти ДНР заявляли, что у республики просто не было такого вооружения, которое позволяло бы сбить самолет.



