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«Ценного свидетеля» по делу сбитого «Боинга» включили в список по обмену с Россией

Бывший военнослужащий самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах, которого украинские спецслужбы считают ценным свидетелем по делу сбитого в Донбассе малайзийского «Боинга», вылетел в Москву в рамках обмена заключенными.


Фото: РИА Новости
 Об этом сообщил журналист Александр Коц в своем Telegram-канале.

Информацию также подтвердил автор Telegram-канала «Железный Зэк» Игорь Кимаковский, еще один участник обмена.
О том, что Цемаха планируют обменять на Сенцова, стало известно еще 5 сентября, когда бывшего военнослужащего отпустили из-под стражи. За два дня до этого голландская прокуратура направила Украине требование не выдавать мужчину России и попросила о возможности допросить его, а 5 сентября аналогичное обращение на имя президента Владимира Зеленского поступило от группы из 40 евродепутатов, пишет Лента.ру.

Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся утром 7 сентября, переговоры об этом велись около двух месяцев. Помимо Цемаха, в Москву также улетел главред РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и еще 11 россиян, которых помиловал Зеленский. Россия передала Украине режиссера Олега Сенцова и всех задержанных в Керченском проливе моряков. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».

Бывшего начальника ПВО ДНР Владимира Цемаха задержали 4 июля в его доме на территории непризнанной республики. Украинские спецслужбы считают его причастным к крушению «Боинга», поскольку он служил в городе Снежное, недалеко от которого был сбит лайнер. Однако, по словам дочери Цемаха, он получил эту должность только в октябре, через три месяца после катастрофы, а власти ДНР заявляли, что у республики просто не было такого вооружения, которое позволяло бы сбить самолет.
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