"Белорусы не позволят предать нашего старшего брата (Россию - ИФ). Но мы требуем от старшего брата, чтобы это был старший брат. Чтобы они не гнобили, не наклоняли нас, а в трудную минуту поддержали", - заявил Лукашенко в пятницу в Бресте.





Главу государства цитирует госагентство БелТА.





Президент отметил, что белорусы и россияне один народ. "Я тысячу раз говорил. Это же наши люди, наши братья. Мы с ними были всегда вместе, они всегда подставляли нам плечо", - подчеркнул он.





По словам Лукашенко, "то, что у нас сегодня проблемы порой с Россией, так это же не с русскими людьми и не с россиянами". "Они блестяще к нам относятся. Почему мы должны к ним относиться плохо, разворачиваться куда-то, предавать их, как некоторые говорят. Этого никогда не будет. Даже без меня этого не будет", - заявил президент.







