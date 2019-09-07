Леонид Кравчук. Такое мнение в интервью телеканалу «112 Украина» высказал первый президент страны









«Баланс интересов разных регионов страны должен быть учтен. Какая главная ошибка последних времен была? И Петра Порошенко (экс-президента Украины. — РБК). Он хотел интересы, стратегические цели одного региона распространить на всю Украину. Или востока на всю Украину, или запада на всю Украину — это не получится», — отметил Кравчук.





Кравчук возглавлял Украину с 1991 по 1994 год. 8 декабря 1991 года Кравчук в качестве президента Украины поставил подпись под Беловежскими соглашениями, которыми был узаконен распад СССР.



