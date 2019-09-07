Колонна из автобусов, в которых, предположительно, могут находиться участники обмена между Россией и Украиной, в сопровождении полиции приехала в аэропорт "Внуково" в Москве. Об этом сообщает Интерфакс





"Два больших автобуса туристического класса в сопровождении полиции и спецслужб на большой скорости проследовали по Киевскому шоссе из центра Москвы и заехали на территорию правительственного терминала "Внуково-2", – говорится в сообщении.





Корреспондент издания также сообщает, что самолет с ливреей в виде украинского флага приземлился в аэропорту "Внуково" и причалил к перрону правительственного терминала "Внуково-2". У самолета включены двигатели.





Руководитель группы адвокатов Николай Полозов подтвердил "Интерфаксу", что арестованные украинские моряки покинули СИЗО "Лефортово" в Москве.









"По моим данным, моряки уже покинули следственный изолятор. Считаю, что их повезли в аэропорт для выдачи украинской стороне", - сказал он.





Российский телеканал RTVI сообщает, что участники обмена вылетят из "Борисполя" одновременно с таким же действием в аэропорту "Внуково-2". Сообщается, что вылетят русский ТУ-204 (RA-64058) и украинский Ан-148 (UR -UKR). Обратный вылет запланирован на 12:00-12:15.





Отметим, что, по данным главреда "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова Киев передаст Москве 12 российских граждан и 23 украинских.



