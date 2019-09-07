Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Обмен пленными: автобусы из "Лефортово" прибыли в аэропорт "Внуково", там уже находится украинский самолет

РосСМИ сообщают, что самолеты с участниками обмена могут вылететь из Киева и Москвы в 12:00

Обмен пленными: автобусы из "Лефортово" прибыли в аэропорт "Внуково", там уже находится украинский самолет
Колонна из автобусов, в которых, предположительно, могут находиться участники обмена между Россией и Украиной, в сопровождении полиции приехала в аэропорт "Внуково" в Москве. Об этом сообщает Интерфакс.

"Два больших автобуса туристического класса в сопровождении полиции и спецслужб на большой скорости проследовали по Киевскому шоссе из центра Москвы и заехали на территорию правительственного терминала "Внуково-2", –  говорится в сообщении.

Корреспондент издания также сообщает, что самолет с ливреей в виде украинского флага приземлился в аэропорту "Внуково" и причалил к перрону правительственного терминала "Внуково-2". У самолета включены двигатели.

Руководитель группы адвокатов Николай Полозов подтвердил "Интерфаксу", что арестованные украинские моряки покинули СИЗО "Лефортово" в Москве.


"По моим данным, моряки уже покинули следственный изолятор. Считаю, что их повезли в аэропорт для выдачи украинской стороне", - сказал он.

Российский телеканал RTVI сообщает, что участники обмена вылетят из "Борисполя" одновременно с таким же действием в аэропорту "Внуково-2". Сообщается, что вылетят русский ТУ-204 (RA-64058) и украинский Ан-148 (UR -UKR). Обратный вылет запланирован на 12:00-12:15.

Отметим, что, по данным главреда "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова Киев передаст Москве 12 российских граждан и 23 украинских. 
Поделиться
Последние известия





Блоги
Петр Рудковский
Чаму нас вучыць дыктатар Мугабэ
Александр Волчанин
Поддержали чернобыльцев.
Валерий Щукин
Как живут наши соседи
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o смертоносном топливе,...
Игорь Драко
Hello, Mr.Bolton! Ну, наконец-то, так вас ждали!


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru